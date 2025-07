112-nieuws: Zes appartementen ontruimd na explosie bij beautysalon, buurt schrok wakker • Auto's botsen bij af- en oprit A67, een zou rood licht genegeerd hebben

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:57 Zes appartementen ontruimd na explosie bij beautysalon, buurt schrok wakker Bij beautysalon Nazar Beauty aan de Oosterstraat in Breda is een explosief ontploft. De voordeur is verwoest. De ontploffing vond rond kwart over vijf zaterdagnacht plaats. Buurtbewoners schrokken wakker van de harde knal. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

05:52 Auto's botsen bij af- en oprit A67, een zou rood licht genegeerd hebben Twee auto's botsten zaterdagnacht op elkaar bij de op- en afrit van de A67 bij Veldhoven. De ene auto kwam vanaf de N69 en de andere vanaf de snelweg. Een van de bestuurders zou een rood verkeerslicht genegeerd hebben. Lees verder Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.