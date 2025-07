112-nieuws: Vrouw overleden na geweldsincident, man (35) aangehouden

02:08

De politie is donderdagvond opgeroepen voor een geweldsincident in een huis aan de Parklaan in Vlijmen. Hulpdiensten troffen de bewoonster met ernstige verwondingen aan. Zij is enkele uren later in het ziekenhuis overleden. Een 35-jarige man uit Uden is in het huis aangehouden en zit vast voor zijn mogelijke betrokkenheid bij het incident.

Lees verder