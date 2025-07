112-nieuws: Gedumpte kittens gevonden • Uitslaande brand in gebouw waar geregeld daklozen slapen, schade is groot

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:47 Gedumpte kittens gevonden Agenten van de politie Langstraat hebben vrijdagnacht acht gedumpte kittens naar het dierenziekenhuis in Waalwijk gebracht. Daar ontfermen medewerkers zich over de diertjes. Lees verder Foto: Instagram jeugdagenten Langstraat.

06:10 Uitslaande brand in gebouw waar geregeld daklozen slapen, schade is groot In een leegstaand gebouw aan de Diederikdreef in Tilburg woedde vrijdagnacht een uitslaande brand. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt. Volgens buurtbewoners gebruiken daklozen het gebouw geregeld als slaapplaats. Lees verder Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

06:02 Vrouw onder invloed van drugs veroorzaakt ravage op de weg Een automobiliste veroorzaakte vrijdagavond onder invloed van drugs een ware ravage op de weg in Den Bosch. Ze raakte rond halftwaalf van de weg en reed met haar auto een fietspad op. Vervolgens reed zij in tegengestelde richting een rotonde aan de Treurenburg op, waar de auto tot stilstand kwam tegen een verkeerspaal. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.