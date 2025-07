112-nieuws: Ruim drie kwartier vertraging op A2 na ongeluk • Een jaar na fatale vliegtuigcrash op A58: oorzaak nog steeds onbekend

06:00

Precies een jaar geleden voltrok zich een gitzwart scenario in de lucht boven West-Brabant. Een klein vliegtuigje stortte neer op de snelweg A58. Bestuurders die bij de afslag richting Sint Willebrord reden, zagen de fatale crash voor hun ogen gebeuren. Het toestel vatte meteen vlam, de piloot kwam om het leven. Nog steeds is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is in de afrondende fase van het onderzoek, dat inmiddels een jaar duurt.

