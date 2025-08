112-nieuws: Hardrijder zonder rijbewijs gestopt door politie • Ongeluk op oprit A2 Budel

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:09 Hardrijder zonder rijbewijs gestopt door politie Agenten van de politie Dongemond in Oosterhout hebben vrijdagnacht een automobilist aangehouden die met een snelheid van ruim 180 kilometer per uur over de weg reed. Daar geldt een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.

06:05 Ongeluk op oprit A2 Budel Op de A2 van Maastricht richting Eindhoven is de oprit bij Budel afgesloten na een ongeluk. Dat gebeurde rond vier uur vrijdagnacht. Er vindt een spoedreparatie plaats,. Lees verder Archieffoto: Politie.