112-nieuws: Onverbeterlijke dronken automobilist zonder rijbewijs is auto kwijt • Auto door brand verwoest, vermoedelijk opzet

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:21 Onverbeterlijke dronken automobilist zonder rijbewijs is auto kwijt Een automobilist moest zaterdagnacht zijn auto inleveren bij agenten van de politie Best-Oirschot. Die betrapten hem stomdronken achter het stuur. Lees verder Foto: Instagram jeugdagenten Best-Oirschot.

06:03 Auto door brand verwoest, vermoedelijk opzet Een auto is zaterdagnacht uitgebrand aan de straat Smaragd in Den Bosch. Het vuur werd rond halfvier 's nachts ontdekt. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.