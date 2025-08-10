112-nieuws: Automobilist onder invloed gestopt na achtervolging • Man zonder rijbewijs rijdt rond en moet auto inleveren

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:20 Automobilist onder invloed gestopt na achtervolging Een automobilist is zondagnacht na een korte achtervolging gestopt door agenten van de politie Land van Cuijk. De auto viel de agenten op omdat de bestuurder erg langzaam reed. Lees verder Foto: Instagram politie Land van Cuijk.

06:03 Man zonder rijbewijs rijdt rond en moet auto inleveren Een man die autoreed ondanks een afgepakt rijbewijs moest zondagavond zijn auto inleveren bij agenten van de politie Dongemond in Oosterhout. De bestuurder reed onder invloed van alcohol en drugs. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.

05:55 Vrouw rijdt onder invloed van drugs en zonder rijbewijs rond, auto afgepakt Een vrouw moest zondagmiddag in Zevenbergschen Hoek haar auto inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Agenten zagen haar daar autorijden terwijl haar rijbewijs ongeldig is verklaard. Het was niet de eerste keer dat ze dit deed. Lees verder Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.