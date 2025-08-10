Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Automobilist onder invloed gestopt na achtervolging • Man zonder rijbewijs rijdt rond en moet auto inleveren

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:20
nl
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:20

Automobilist onder invloed gestopt na achtervolging

Een automobilist is zondagnacht na een korte achtervolging gestopt door agenten van de politie Land van Cuijk. De auto viel de agenten op omdat de bestuurder erg langzaam reed.

Lees verder

Foto: Instagram politie Land van Cuijk.
Foto: Instagram politie Land van Cuijk.
06:03

Man zonder rijbewijs rijdt rond en moet auto inleveren

Een man die autoreed ondanks een afgepakt rijbewijs moest zondagavond zijn auto inleveren bij agenten van de politie Dongemond in Oosterhout. De bestuurder reed onder invloed van alcohol en drugs.

Lees verder

Foto: Instagram politie Dongemond.
Foto: Instagram politie Dongemond.
05:55

Vrouw rijdt onder invloed van drugs en zonder rijbewijs rond, auto afgepakt

Een vrouw moest zondagmiddag in Zevenbergschen Hoek haar auto inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Agenten zagen haar daar autorijden terwijl haar rijbewijs ongeldig is verklaard. Het was niet de eerste keer dat ze dit deed.

Lees verder

Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.
Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.
05:35

Ravage nadat auto huis binnenrijdt, bestuurder was de overbuurman

Een man heeft zondagnacht met zijn auto de gevel van een huis aan de Tonterstraat in Riethoven geramd. Dit gebeurde rond halfeen 's nachts.

Lees verder

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!