Advertentie
112-nieuws: Automobilist onder invloed gestopt na achtervolging • Man zonder rijbewijs rijdt rond en moet auto inleveren
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:20
nl
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:20
Automobilist onder invloed gestopt na achtervolging
Een automobilist is zondagnacht na een korte achtervolging gestopt door agenten van de politie Land van Cuijk. De auto viel de agenten op omdat de bestuurder erg langzaam reed.
06:03
Man zonder rijbewijs rijdt rond en moet auto inleveren
Een man die autoreed ondanks een afgepakt rijbewijs moest zondagavond zijn auto inleveren bij agenten van de politie Dongemond in Oosterhout. De bestuurder reed onder invloed van alcohol en drugs.
05:55
Vrouw rijdt onder invloed van drugs en zonder rijbewijs rond, auto afgepakt
Een vrouw moest zondagmiddag in Zevenbergschen Hoek haar auto inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Agenten zagen haar daar autorijden terwijl haar rijbewijs ongeldig is verklaard. Het was niet de eerste keer dat ze dit deed.
05:35
Ravage nadat auto huis binnenrijdt, bestuurder was de overbuurman
Een man heeft zondagnacht met zijn auto de gevel van een huis aan de Tonterstraat in Riethoven geramd. Dit gebeurde rond halfeen 's nachts.
Advertentie
Advertentie