LIVEBLOG

112-nieuws: Brandweer trekt waadpak aan voor vis in nood • Afgebroken tak blokkeert taxi’s naar dagverblijf in Ulvenhout

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:47
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

09:47

Brandweer trekt waadpak aan voor vis in nood

De brandweer in Breda rukte vrijdagochtend uit voor een wel heel bijzondere reddingsactie. In een waterplas aan de Waterweegbree, in de wijk Haagse Beemden, zat een vis muurvast in de waterplanten.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
09:23

Afgebroken tak blokkeert taxi’s naar dagverblijf in Ulvenhout

Bij een boom in Ulvenhout is vrijdagochtend een grote tak afgebroken en op de rijbaan van de F. Kellyweg terechtgekomen. De tak lag dwars over de weg en versperde de doorgang.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
06:08

Inzittenden gaan er na autocrash vandoor in Budel

Een auto is donderdagnacht gecrasht in Budel. De auto kwam op zijn zijkant tot stilstand. De inzittenden gingen er na de crash vandoor.

Foto: Instagram/Politie Frans.
05:55

Beginnend bestuurder moet rijbewijs inleveren

Een man heeft donderdagnacht in Andel zijn rijbewijs moeten inleveren bij de politie. Agenten betrapten hem terwijl hij onder invloed achter het stuur zat.

Foto: Politie Dongemond/ Instagram.
05:38

Auto crasht: weg vol brokstukken, bestuurder gewond

Een automobilist is donderdagavond gewond geraakt op de straat Elleboog in Breda. De man raakte daar vlak voor middernacht met zijn auto van de weg.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
