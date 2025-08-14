112-nieuws: Brandweer trekt waadpak aan voor vis in nood • Afgebroken tak blokkeert taxi’s naar dagverblijf in Ulvenhout

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:47 Brandweer trekt waadpak aan voor vis in nood De brandweer in Breda rukte vrijdagochtend uit voor een wel heel bijzondere reddingsactie. In een waterplas aan de Waterweegbree, in de wijk Haagse Beemden, zat een vis muurvast in de waterplanten. Lees verder Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

09:23 Afgebroken tak blokkeert taxi’s naar dagverblijf in Ulvenhout Bij een boom in Ulvenhout is vrijdagochtend een grote tak afgebroken en op de rijbaan van de F. Kellyweg terechtgekomen. De tak lag dwars over de weg en versperde de doorgang. Lees verder Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

06:08 Inzittenden gaan er na autocrash vandoor in Budel Een auto is donderdagnacht gecrasht in Budel. De auto kwam op zijn zijkant tot stilstand. De inzittenden gingen er na de crash vandoor. Lees verder Foto: Instagram/Politie Frans.

05:55 Beginnend bestuurder moet rijbewijs inleveren Een man heeft donderdagnacht in Andel zijn rijbewijs moeten inleveren bij de politie. Agenten betrapten hem terwijl hij onder invloed achter het stuur zat. Lees verder Foto: Politie Dongemond/ Instagram.