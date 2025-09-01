Advertentie
112-nieuws: Bestelbus verwoest door brand • Auto botst op overstekende fatbiker
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:12
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:12
Bestelbus verwoest door brand
Een bestelbus is maandagnacht aan de Meidoornstraat in Breda in vlammen opgegaan. Een geparkeerde auto naast het bestelbusje liep door de brand ook veel schade op.
06:40
Auto botst op overstekende fatbiker
Een bestuurder van een fatbike is maandagavond op de Julianasingel in Oss aangereden door een auto toen hij bij de verkeerslichten de weg overstak. Hij moest voor controle met de ambulance mee naar het ziekenhuis.
06:28
Auto botst op lantaarnpaal, olie op wegdek
Een auto is maandagavond op de Burgemeester van de Klokkenlaan in Waalwijk tegen een lantaarnpaal gebotst. De bestuurder verloor de macht over het stuur en raakte lichtgewond.
06:16
Vier Syrische asielzoekers neergestoken, traumaheli opgeroepen
Bij een steekpartij aan de Tongelresestraat in Eindhoven zijn maandagnacht vier mannen gewond geraakt. Naar de daders wordt gezocht.
05:47
Huis gezin op instorten na felle brand, blussen moeilijk door werk aan weg
Een huis aan de Hofstraat in Eindhoven is maandagnacht verwoest door een brand. Volgens de brandweer is er kans dat delen van het dak en de rest van de woning instorten. Door een enorme vonkenregen en rook werd het treinverkeer even stilgelegd.
