112-nieuws: Bestelbus verwoest door brand • Auto botst op overstekende fatbiker

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07:12 Bestelbus verwoest door brand Een bestelbus is maandagnacht aan de Meidoornstraat in Breda in vlammen opgegaan. Een geparkeerde auto naast het bestelbusje liep door de brand ook veel schade op. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.

06:40 Auto botst op overstekende fatbiker Een bestuurder van een fatbike is maandagavond op de Julianasingel in Oss aangereden door een auto toen hij bij de verkeerslichten de weg overstak. Hij moest voor controle met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.

06:28 Auto botst op lantaarnpaal, olie op wegdek Een auto is maandagavond op de Burgemeester van de Klokkenlaan in Waalwijk tegen een lantaarnpaal gebotst. De bestuurder verloor de macht over het stuur en raakte lichtgewond. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.

06:16 Vier Syrische asielzoekers neergestoken, traumaheli opgeroepen Bij een steekpartij aan de Tongelresestraat in Eindhoven zijn maandagnacht vier mannen gewond geraakt. Naar de daders wordt gezocht. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.