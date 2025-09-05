112-nieuws: Politie achtervolgt bestuurder over A16 die regels aan laars lapt • Man twee keer betrapt met gestolen kentekenplaten

06:54

Een man uit Brussel is vrijdagnacht in Someren betrapt op het stelen van kentekenplaten. De politie zag hem in eerste instantie rijden in een auto met gestolen Belgische kentekenplaten en nam die in beslag. Omdat de man een goede uitleg had voor het feit dat die platen als gestolen stonden geregistreerd, hoefde hij niet mee naar het bureau. Maar een paar uur later zagen agenten de man opnieuw rijden in een auto daarop Nederlandse kentekenplaten die niet bij zijn auto hoorden. De Belg is daarop meegenomen naar het politiebureau.

