Advertentie
112-nieuws: Politie achtervolgt bestuurder over A16 die regels aan laars lapt • Man twee keer betrapt met gestolen kentekenplaten
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:06
nl
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:06
Politie achtervolgt bestuurder over A16 die regels aan laars lapt
De politie heeft vrijdagnacht een korte achtervolging gehad over de A16 bij Breda. De bestuurder kreeg een stopteken omdat die een ongeldig verklaard rijbewijs zou hebben. Uiteindelijk is de automobilist aangehouden voor zes overtredingen. "Aangezien het niet de eerste keer was, is de auto in beslag genomen."
06:54
Man twee keer betrapt met gestolen kentekenplaten
Een man uit Brussel is vrijdagnacht in Someren betrapt op het stelen van kentekenplaten. De politie zag hem in eerste instantie rijden in een auto met gestolen Belgische kentekenplaten en nam die in beslag. Omdat de man een goede uitleg had voor het feit dat die platen als gestolen stonden geregistreerd, hoefde hij niet mee naar het bureau. Maar een paar uur later zagen agenten de man opnieuw rijden in een auto daarop Nederlandse kentekenplaten die niet bij zijn auto hoorden. De Belg is daarop meegenomen naar het politiebureau.
06:28
Bakwagen brandt uit door kortsluiting
Een bakwagen is vrijdagavond in brand gevlogen aan de Kennedylaan in Veghel. Het voertuig stond geparkeerd bij de McDonald's. De chauffeur zag dat er kortsluiting was ontstaan en dat er rook uit de wagen kwam. Al snel daarna stond de bakwagen in brand. De bestuurder kon op tijd wegkomen. De brandweer heeft de bakwagen geblust.
Advertentie
Advertentie