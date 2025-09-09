112-nieuws: Schuurtje in tuin brand uit • Hoogwater verrast fotografen, vast in boomhut

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:31 Schuurtje in tuin brand uit Bij een huis aan de Oostene in Steenbergen is woensdagochtend een schuurtje uitgebrand. Om te voorkomen dat de brand over kon slaan naar de schuur en het huis van de buren werd er opgeschaald naar grote brand. Lees verder Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink

06:16 Hoogwater verrast fotografen, vast in boomhut In de nacht van dinsdag op woensdag zijn twee mannen in de Biesbosch bij de Deeneplaatweg in de problemen gekomen door het opkomend hoog water. De fotografen zaten in een boomhut, maar konden door het snel stijgende water niet meer weg. Lees verder Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink