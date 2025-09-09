Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Schuurtje in tuin brand uit • Hoogwater verrast fotografen, vast in boomhut

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:31
nl
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:31

Schuurtje in tuin brand uit

Bij een huis aan de Oostene in Steenbergen is woensdagochtend een schuurtje uitgebrand. Om te voorkomen dat de brand over kon slaan naar de schuur en het huis van de buren werd er opgeschaald naar grote brand.

Lees verder

Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink
06:16

Hoogwater verrast fotografen, vast in boomhut

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn twee mannen in de Biesbosch bij de Deeneplaatweg in de problemen gekomen door het opkomend hoog water. De fotografen zaten in een boomhut, maar konden door het snel stijgende water niet meer weg.

Lees verder

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
05:43

Gevaarlijke stof blijkt lekkende benzinetank

Op het Bloemenblauwtje in Breda werd dinsdagavond een onbekend stof gevonden op straat. De hulpdiensten werden opgeroepen en kwamen kijken op locatie. Al snel was er duidelijk dat het zou gaan om een auto waarvan de benzinetank lekte op straat.

Lees verder

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
