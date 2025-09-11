112-nieuws: Jongen (13) beroofd van horloge na bedreiging met boksbeugel • Bestelwagen belandt in sloot: bestuurder verloor macht over het stuur

07:12

Een bestelwagen is vrijdagochtend rond kwart over zes in de sloot beland. Dat gebeurde op de Maasweg in Raamsdonk. De bestuurder verloor de macht over het stuur. Om hem vervolgens uit het voertuig te kunnen bevrijden, heeft de brandweer de deur van de bestelbus verwijderd. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu hem gaat is niet bekend.

