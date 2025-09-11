Advertentie
112-nieuws: Jongen (13) beroofd van horloge na bedreiging met boksbeugel • Bestelwagen belandt in sloot: bestuurder verloor macht over het stuur
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:14
nl
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
09:14
Jongen (13) beroofd van horloge na bedreiging met boksbeugel
Een 13-jarige jongen is donderdagavond in winkelcentrum De Hovel in Goirle beroofd van zijn horloge. Hij werd bedreigd met een boksbeugel door twee oudere jongens. De jongens van 15 en 16 jaar zijn even later opgepakt.
07:12
Bestelwagen belandt in sloot: bestuurder verloor macht over het stuur
Een bestelwagen is vrijdagochtend rond kwart over zes in de sloot beland. Dat gebeurde op de Maasweg in Raamsdonk. De bestuurder verloor de macht over het stuur. Om hem vervolgens uit het voertuig te kunnen bevrijden, heeft de brandweer de deur van de bestelbus verwijderd. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu hem gaat is niet bekend.
06:31
BMW raast met hoge snelheid over Bredaseweg
Een bestuurder van een BMW maakte het donderdagnacht wel heel bont op de Bredaseweg in Tilburg. Een motorrijder van de Politie laserde de wagen op een snelheid van 184 kilometer per uur, terwijl je op de Bredaseweg slechts 80 kilometer per uur mag rijden. De auto en het rijbewijs van de bestuurder zijn in beslag genomen.
05:53
Ravage in woonwijk nadat achtervolging eindigt in harde crash
Een politieachtervolging is donderdagnacht in een grote ravage geëindigd. De politie zette de achtervolging rond twee uur in op een Volvo die zich in Loon op Zand met hoge snelheid uit de voeten maakte. Bij de Blyde Incomstelaan in Waalwijk verloor de bestuurder de macht over het stuur en de Volvo belandde op de kop. De bestuurder is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
