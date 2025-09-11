Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Jongen (13) beroofd van horloge na bedreiging met boksbeugel • Bestelwagen belandt in sloot: bestuurder verloor macht over het stuur

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:14
nl
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

09:14

Jongen (13) beroofd van horloge na bedreiging met boksbeugel

Een 13-jarige jongen is donderdagavond in winkelcentrum De Hovel in Goirle beroofd van zijn horloge. Hij werd bedreigd met een boksbeugel door twee oudere jongens. De jongens van 15 en 16 jaar zijn even later opgepakt.

Lees verder

Archieffoto. (Foto: Pixabay)
Archieffoto. (Foto: Pixabay)
07:12

Bestelwagen belandt in sloot: bestuurder verloor macht over het stuur

Een bestelwagen is vrijdagochtend rond kwart over zes in de sloot beland. Dat gebeurde op de Maasweg in Raamsdonk. De bestuurder verloor de macht over het stuur. Om hem vervolgens uit het voertuig te kunnen bevrijden, heeft de brandweer de deur van de bestelbus verwijderd. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu hem gaat is niet bekend.

Lees verder

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
06:31

BMW raast met hoge snelheid over Bredaseweg

Een bestuurder van een BMW maakte het donderdagnacht wel heel bont op de Bredaseweg in Tilburg. Een motorrijder van de Politie laserde de wagen op een snelheid van 184 kilometer per uur, terwijl je op de Bredaseweg slechts 80 kilometer per uur mag rijden. De auto en het rijbewijs van de bestuurder zijn in beslag genomen.

Lees verder

Foto: Instagram / Politie Leijdal
Foto: Instagram / Politie Leijdal
05:53

Ravage in woonwijk nadat achtervolging eindigt in harde crash

Een politieachtervolging is donderdagnacht in een grote ravage geëindigd. De politie zette de achtervolging rond twee uur in op een Volvo die zich in Loon op Zand met hoge snelheid uit de voeten maakte. Bij de Blyde Incomstelaan in Waalwijk verloor de bestuurder de macht over het stuur en de Volvo belandde op de kop. De bestuurder is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Lees verder

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!