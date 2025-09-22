Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Auto belandt in sloot nadat bestuurder bocht over het hoofd ziet • Caravan en twee auto's gaan in vlammen op

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:33
nl
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

07:33

Auto belandt in sloot nadat bestuurder bocht over het hoofd ziet

Een auto is dinsdagochtend in de sloot beland op de Vogelenzangweg in Dongen. De bestuurder zag een bocht over het hoofd en reed rechtdoor de sloot in.

Lees verder

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
06:19

Caravan en twee auto's gaan in vlammen op

Een caravan en twee auto's zijn maandagnacht volledig uitgebrand in Velp. De voertuigen en de caravan stonden dichtbij een huis geparkeerd aan de Steegschenhofscheweg.

Lees verder

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!