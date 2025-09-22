Advertentie
112-nieuws: Auto belandt in sloot nadat bestuurder bocht over het hoofd ziet • Caravan en twee auto's gaan in vlammen op
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:33
nl
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:33
Auto belandt in sloot nadat bestuurder bocht over het hoofd ziet
Een auto is dinsdagochtend in de sloot beland op de Vogelenzangweg in Dongen. De bestuurder zag een bocht over het hoofd en reed rechtdoor de sloot in.
06:19
Caravan en twee auto's gaan in vlammen op
Een caravan en twee auto's zijn maandagnacht volledig uitgebrand in Velp. De voertuigen en de caravan stonden dichtbij een huis geparkeerd aan de Steegschenhofscheweg.
Advertentie
Advertentie