LIVEBLOG

112-nieuws: File na ongeluk op A58 • Giftige rook bij autobrand, huizen midden in de nacht ontruimd

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 08:07
nl
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

08:07

File na ongeluk op A58

Op de A58 bij Breda is dinsdagochtend een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Weggebruikers van Breda richting Tilburg moeten daardoor rekening houden met veertig minuten vertraging.

Archieffoto: Karin Kamp
05:44

Giftige rook bij autobrand, huizen midden in de nacht ontruimd

Door een autobrand aan de Laan door de Panakkers in Nuenen zijn maandagnacht een aantal huizen ontruimd. Het accupakket van een elektrische auto stond in brand, waardoor er giftige witte rook vrijkwam. Rond kwart over drie was de brand onder controle en konden bewoners terugkeren naar huis.

Foto: Persbureau Heitink
