112-nieuws: File na ongeluk op A58 • Giftige rook bij autobrand, huizen midden in de nacht ontruimd

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:07 File na ongeluk op A58 Op de A58 bij Breda is dinsdagochtend een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Weggebruikers van Breda richting Tilburg moeten daardoor rekening houden met veertig minuten vertraging. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp