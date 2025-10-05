Advertentie
112-nieuws: Vandalen richten vernielingen aan in Lage Zwaluwe • Dronken automobilist moet rijbewijs inleveren
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:04
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:04
Vandalen richten vernielingen aan in Lage Zwaluwe
Vandalen hebben zondagnacht meerdere vernielingen aangericht in Lage Zwaluwe. Een ruit ging aan diggelen, aan de Nieuwstraat werd een brievenbus opgeblazen en ergens anders een prullenbak.
05:44
Dronken automobilist moet rijbewijs inleveren
Een automobilist moest zondagavond het rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Best-Oirschot. De bestuurder had veel te veel gedronken.
05:34
Twee gewonden bij botsing auto's op A50
Twee mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een botsing van twee auto's op de A50 bij Uden. Vanwege de aanrijding werd de oprit richting Oss een tijd lang afgesloten.
