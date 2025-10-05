Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Vandalen richten vernielingen aan in Lage Zwaluwe • Dronken automobilist moet rijbewijs inleveren

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:04
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:04

Vandalen richten vernielingen aan in Lage Zwaluwe

Vandalen hebben zondagnacht meerdere vernielingen aangericht in Lage Zwaluwe. Een ruit ging aan diggelen, aan de Nieuwstraat werd een brievenbus opgeblazen en ergens anders een prullenbak.

Onder meer deze ruit ging aan diggelen in Lage Zwaluwe (foto: Instagram wijkagenten Drimmelen).
05:44

Dronken automobilist moet rijbewijs inleveren

Een automobilist moest zondagavond het rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Best-Oirschot. De bestuurder had veel te veel gedronken.

Foto: Karin Kamp
05:34

Twee gewonden bij botsing auto's op A50

Twee mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een botsing van twee auto's op de A50 bij Uden. Vanwege de aanrijding werd de oprit richting Oss een tijd lang afgesloten.

De auto's liepen bij de botsing op de A50 fikse schade op 9foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
