112-nieuws: Vandalen richten vernielingen aan in Lage Zwaluwe • Dronken automobilist moet rijbewijs inleveren

06:04 Vandalen richten vernielingen aan in Lage Zwaluwe Vandalen hebben zondagnacht meerdere vernielingen aangericht in Lage Zwaluwe. Een ruit ging aan diggelen, aan de Nieuwstraat werd een brievenbus opgeblazen en ergens anders een prullenbak. Lees verder Onder meer deze ruit ging aan diggelen in Lage Zwaluwe (foto: Instagram wijkagenten Drimmelen).

05:44 Dronken automobilist moet rijbewijs inleveren Een automobilist moest zondagavond het rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Best-Oirschot. De bestuurder had veel te veel gedronken. Lees verder Foto: Karin Kamp