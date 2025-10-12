Navigatie overslaan
LIVEBLOG MARATHON EINDHOVEN

Marathon Eindhoven van minuut tot minuut: lees hier alles terug

Vandaag om 09:28 • Aangepast vandaag om 17:37
Juichend door het Philips Stadion tijdens de ASML Marathon Eindhoven (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
De 41ste editie van de ASML Marathon Eindhoven zit erop. Duizenden hardlopers kwamen in actie in de Eindhovense straten. In dit liveblog kun je alles teruglezen.
Profielfoto van Leon Voskamp
Geschreven door
Leon Voskamp

Bekijk hier alle beelden terug van de ASML Marathon Eindhoven.

Liveblog

16.30

Dit liveblog is ten einde

16.20

Proost!

16.10

Bijna iedereen is binnen

Bijna alle lopers zijn de finish gepasseerd. De laatste groep is in de buurt van de welverdiende medaille.

16.00

Nog even nagenieten

15.45

Geld opgehaald

Het extra stukje hardlopen bij het initiatief 'Tijd voor een ander' door het Philips Stadion heeft 87.000 euro opgeleverd. In totaal liepen er 11.000 lopers door het stadion van PSV. Het bedrag wordt verdeeld over een aantal lokale goede doelen.

Een loper in het Philips Stadion (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
15.30

Merijn maakt indruk

Tijdens de livestream zagen en hoorden we Jordy Graat vanaf de motor. Wat het meeste indruk op hem maakte? Het verhaal van Merijn.

15.20

Multicultureel

Tijdens het hele weekend waren het zeker niet alleen Nederlanders die meededen. Sterker nog, er kwamen lopers uit 119 landen in actie.

Een deelnemer aan de ASML Marathon Eindhoven (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
15.15

De laatste en een emotionele

Voor Ingrid Agterberg was de halve marathon in Eindhoven zondag heel speciaal. De 51-jarige Eerselse heeft uitgezaaide longkanker en daarom loopt ze in de toekomst nooit meer de 21,1 kilometer. “Ik heb dit zo fijn af kunnen sluiten.”

Ingrid Agterberg in gesprek met Omroep Brabant-verslaggever Nynke Cuperus.
15.10

Honderd medailles

Honderd marathons, Johan van Litsenburg kan erover meepraten. De 72-jarige hardloper uit Duizel kwam vandaag in Eindhoven voor de honderdste keer over de finish van een marathon. "Ik heb er 25 eenvoudig uitgelopen, de rest was moeizaam. Vandaag ook, het publiek heeft me gedragen."

Johan van Litsenburg (foto: Nynke Cuperus).
15.05

Pijnloos en tevreden

Maxim van Elderen uit Boxtel liep in 2018 bij een ongeval een zware beenblessure op. Nu zeven jaar later heeft ze de halve marathon gelopen. "Ik zat helemaal in het moment, ik heb er echt van genoten. Het ging supergoed en volgend jaar wil ik weer meedoen."

Maxim van Elderen liep de halve marathon.
15.00

Heel druk

Het is in Eindhoven niet alleen druk met lopers, maar ook met toeschouwers. Op sommige plekken, zoals het 18 Septemberplein, staat het helemaal vol.

Drukte in het centrum van Eindhoven.
14.55

Zin in friet?

De frietjes wachten op de hardlopers (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
14.40

Rennen en denken aan opa

Voor Michelle Mol uit Utrecht was het haar eerste halve marathon. Een hele speciale ook, want haar vorig jaar overleden opa Hans Bollen was de medeoprichter van het evenement. "Het was heel bijzonder. Toen het zonnetje
door de wolken scheen, dacht ik dat opa succes kwam wensen. Dat ik door zijn straat mocht rennen, was mooi."

Volgend jaar wil ze opnieuw meedoen. "Het was een groot feest. Wel heel zwaar, maar door de supporters wordt het draaglijker."

14.35

Benieuwd naar de tijd?

Wil jij weten welke tijd jouw vriend, vriendin, collega of familie heeft gelopen? Klik dan hier.

De medaille is binnen!
14.30

Kippenvel

Afzien, afzien en nog eens afzien. Maar dan komt de finish in zicht.

14.15

Drukte bij de finish

Het is bij de finish zo druk met lopers van de halve en hele marathon dat de organisatie hekken heeft weggehaald. Zo gaat het beter met de doorstroom.

Het is heel druk bij de finish van de ASML Marathon Eindhoven.
14.00

Tranen van geluk

Voor Tijn Jansen uit Valkenswaard was de marathon een hele bijzondere. Vorig jaar werd hij als bezoeker mishandeld en liep hij een dubbele kaakbreuk op. Zijn deelname dit jaar zag hij als sportieve revanche en de manier om het hoofdstuk af te sluiten. "Ik heb er alles uitgehaald, ik ben heel tevreden", zei hij na afloop. "Tijdens de race was ik best wel emotioneel, tranen van geluk. Er stonden zoveel mensen langs de kant, je krijgt er echt een boost van."

Voor Tijn Jansen was de marathon was heel bijzonder.
13.55

Gezelligheid en muziek

Bijna iedereen die mee heeft gedaan, heeft het over de geweldige sfeer langs het parcours. Zo is er op verschillende plekken muziek te horen.

Muziek bij de ASML Marathon Eindhoven.
Muziek langs het parcours van de ASML Marathon Eindhoven (foto: Corné Buijs).
13.47

Herinnering

Deze medaille krijgt ongetwijfeld bij veel hardlopers een mooi plekje in huis.

De medailles bij de ASML Marathon Eindhoven (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
13.40

De remmen los, morgen spierpijn

Wat moet je nou morgen doen na een marathon? "Om de spierpijn een beetje eruit te krijgen moet je proberen een stukje rustig te fietsen of te wandelen", zegt co-commentator Ton Verbaandert bij Omroep Brabant. "Die spierpijn voel je nog wel tot woensdag of donderdag. En vanavond? Dan mogen echt wel de remmen los."

13.30

Philips Stadion

Het hardlopen door het Philips Stadion wordt door veel lopers gezien als een hoogtepunt. Door het extra rondje halen deelnemers geld op voor vier lokale goede doelen. Bij de kwart marathon gingen er 4000 lopers door het stadion.

Het hardlopen door het Philips Stadion wordt door veel lopers gezien als een hoogtepunt (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
13.25

Stuur ook jouw foto!

We zijn benieuwd naar jullie foto's. Je kunt ze sturen via deze link.

Idris en Fahim lopen de halve marathon.
13.20

Was het leuk?

Martijn en Marjolein uit Eersel waren duidelijk hoe ze hun deelname in Eindhoven vonden. "Het was geweldig."

Marjolein en Martijn vonden het geweldig in Eindhoven.
13.00

Het was zwaar, heel zwaar

Hoe vermoeidheid eruit ziet?

Helemaal kapot na de finish van de ASML Marathon Eindhoven (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
12.45

Twee marathons in een week

Dennis de Freytas uit Etten-Leur kwam binnen in 2.27.49. En dat terwijl hij vorige week nog de Kustmarathon liep. "Eindhoven kon ik niet missen. De omstandigheden waren perfect. Ik ben voorzichtig begonnen en ik wilde mijn benen aftasten. Ik liep een beetje tegen kramp aan."

12.37

Ties van den Hurk wint weer

Ties van den Hurk won net als vorig jaar de halve marathon. Hij liep de laatste kilometers alleen op kop en kwam binnen in een eindtijd van 1.06.54. De winnaar was onder de indruk van het publiek. "Ik heb nog last van mijn oren van Stratum, het ging harder dan vorig jaar."

Na een kilometer wist hij al dat het goed zat met zijn vorm. "Ik was een beetje ziek deze week, dus ik was bang dat ik het tweede deel zou instorten. Maar al snel ging het goed en liep ik met twee vrienden. Al snel voelde ik dat we 1, 2 en 3 zouden worden."

12.35

Knappe prestatie

Bij de vrouwen was de uit Kenia afkomstige Flomena Chepkiach de snelste in 2.25.41.

Bij de vrouwen was de uit Kenia afkomstige Flomena Chepkiach de snelste in 2.25.41 (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
12.30

Wat een drukte!

Tussen al het 'geweld' van de snelste lopers van de dag zijn er heel veel lopers die hun eigen topprestatie willen neerzetten. Zoals Lindsey en Bas voor de halve marathon.

Lindsey en Bas voor de halve marathon.
12.15

Overgeven na de finish

Het hele podium van de marathon is Keniaans. Vincent Kipyegon werd tweede in 2.08.32. Hij was zo diep gegaan dat hij direct na de finish moest overgeven. De derde plek was voor Robert Kipchirchir in 2.08.56.

Het podium bij de ASML Marathon Eindhoven (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
12.12

Overtuigende winst

Kenneth Kipkemoi was de grote favoriet voor de winst van de ASML Marathon Eindhoven en maakte de hoge verwachtingen waar. De 41-jarige Keniaan kwam zondag als eerste over de streep in een tijd van 2.06.33.

Kipkemoi was in de Eindhovense straten duidelijk te goed voor de concurrentie. De laatste kilometers liep hij solo naar de finish toe. Kipkemoi was in 2023 ook al de beste in Eindhoven, toen in een tijd van 2.04.52. Het is zijn derde marathonwinst in Nederland, want in 2018 won hij ook de marathon van Rotterdam.

11.55

Favoriet voor de winst

Kenneth Kipkemoi is op weg naar de winst van de marathon. De 41-jarige Keniaan was in 2023 ook al de snelste.

Kenneth Kipkemoi is op weg naar de winst van de marathon (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
11.45

Titelprolongatie

Gaat Ties van den Hurk opnieuw de halve marathon winnen? De Nijmegenaar en docent in Eindhoven maakt deel uit van een kopgroep van drie lopers.

11.35

Super Mario of Super Chris?

Dominique en Chris doen mee in Eindhoven, maar door wie zou Chris nou zijn geïnspireerd?

Super Mario of Super Chris?
11.31

Halve marathon van start

De kwart marathon begon zondagochtend, daarna was het tijd voor de marathonlopers. Nu mogen ook de deelnemers aan de halve marathon van start. Vanwege de drukte doen ze dat in verschillende waves.

11.30

Pilsje erbij

Aan het bier na afloop? Volgens commentator Harm Sengers is dat fysiologisch gezien een heel slecht idee. "Maar als jij voor je gevoel een topprestatie hebt gelopen, is het een uitermate goed idee om aan het bier te gaan. Lekker je prestatie vieren."

11.25

Beroerd

Veel lachende gezichten na de finish, maar niet bij René. "Ik voel me beroerd, ik heb nog nooit zo moeilijk gelopen. Ik heb wel getraind, maar het was vandaag te ver. Mijn benen werden zo zwaar dat ik niet hard meer kon lopen."

René voelde zich beroerd na de kwart marathon.
11.15

Succes gewenst

Het is op sommige punten heel druk met toeschouwers. Maar niet iedereen kan erbij zijn, zo stuurt Esmee uit Eindhoven. Samen met een collega wenst ze andere collega's van de afdeling Cardiologie veel succes toe.

Vanaf de werkvloer wensen ze de collega's veel succes toe.
11.10

Tijd valt iets tegen

De koplopers van de ASML Marathon Eindhoven zijn halverwege. De tijd valt iets tegen, zegt Harm Sengers in de studio. "Ze zitten op een schema van zo'n 2 uur en 8 minuten. Maar het kan ook zijn dat ze flink gaan versnellen."

11.00

Gefeliciteerd!

Er zijn vandaag 73 deelnemers jarig. Het taartje zal extra lekker smaken na de gelopen kilometers.

10.55

Meer foto's

Wil jij meer foto's bekijken van de ASML Marathon Eindhoven? Klik dan hier.

Deelnemers aan de ASML Marathon Eindhoven (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
Gas d'r op Thomas! (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
Druk langs het parcours van de ASML Marathon Eindhoven (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
10.50

Te laat

Je zou denken dat iedereen ruim op tijd bij de start stond voor de marathon. Maar deze mannen waren een half uur te laat en moesten dus al rennen voor de startstreep.

10.45

Tijd voor een ander

De lopers van de kwart en halve marathon kunnen kiezen voor een extra ronde van 300 meter en wel door het Philips Stadion. Met 'Tijd voor een Ander' steunen de deelnemers vier lokale goede doelen. Zoals Marc en Lison uit Frankrijk die opvielen vanwege hun carnavaleske outfit.

Rennen door het Philips Stadion (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
Hardlopen door het Philips Stadion (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
Rennen door het Philips Stadion.
10.35

Stuur ook foto's!

Heb jij leuke foto's? Stuur dan een foto!

Deze sportievelingen deden mee aan de 5 kilometer.
Succes Josse!
10.30

Supporters in Eindhoven

Mila en Rebecca uit Tilburg staan vandaag langs het parcours voor Jace en Trudy. Aan de supporters zal het niet liggen.

Mila en Rebecca uit Tilburg staan vandaag langs het parcours in Eindhoven voor Jace en Trudy.
10.25

Onmisbare vrijwilligers

Ze zijn onmisbaar voor evenementen, ook voor de ASML Marathon Eindhoven. De vrijwilligers van het Rode Kruis zijn klaar voor een leuke dag.

De mannen en vrouwen van het Rode Kruis zijn er klaar voor.
10.15

Kan het nog groter?

De ASML Marathon Eindhoven is nog bezig, maar de organisatie kijkt ook al uit naar volgend jaar. Volgens parcoursdirecteur Wim Nuyts wordt er bij een evaluatie gekeken of er nog meer sportievelingen mee kunnen doen. "Het is een immens populair evenement. Iedereen kijkt er naar uit en we hebben zoveel enthousiaste deelnemers."

Tijdens de evaluatie gaat de organisatie ook kijken of Stratumseind terug kan keren in het programma. De uitgaansstraat werd voor deze editie geschrapt vanwege de veiligheid. "Er is heel veel over gepraat en er zijn veel meningen. Dat wil zeggen dat het leeft. Bij ons staat loopcomfort en veiligheid voorop. We gaan kijken hoe het we volgend jaar aan gaan pakken."

Lopers van de ASML Marathon Eindhoven (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
10.05

Marathon gestart

Het startschot heeft geklonken, de marathon is van start gegaan.

9.55

Sfeervol langs het parcours

De kwartmarathon passeert Strijp-S. Er wordt geklapt, gezongen en er treedt een liveband op.

De kwartmarathon passeert Strijp-S (foto: Ron Vorstermans).
9.50

Vermoeid

Stefan kwam na zijn kwart marathon heel vermoeid over de eindstreep. "Ik heb het een beetje onderschat. Ik maakte de klassieke fout en begon te snel. Het liefst had ik iets sneller gelopen, maar volgend jaar weer een kans." Iets later kwam de 14-jarige Bo binnen in zo'n 48 minuten. "Alles kan, het is mogelijk als je een beetje traint."

Verslaggever Nynke Cuperus interviewt Stefan na zijn kwart marathon.
9.45

Uitverkocht

In totaal doen er dit weekend zo'n 38.500 mensen mee aan de ASML Marathon Eindhoven. De startbewijzen waren in iets meer dan een dag uitverkocht. Op zaterdag kwamen er 11.000 sportievelingen in actie, op zondag dus de grootste groep.

Deelnemers aan de kwart marathon in Eindhoven (foto: Marcel van Dorst, Eye4images).
Deze hardlopers zijn klaar voor de kwart marathon (foto: Marcel va Dorst, Eye4images).
9.35

Helaas

Helaas, niet iedereen met een startnummer staat ook echt aan de start. Voor Sjors bijvoorbeeld vandaag geen ASML Marathon Eindhoven. Een enkelblessure gooit roet in het eten.

9.30

Thuiswedstrijd

Het evenement is in Eindhoven, dus uiteraard zijn er veel PSV-shirts in de straten te zien.

9.00

Start kwart marathon

De kwart marathon is van start gegaan.

8.50

Goede weersomstandigheden

De omstandigheden vandaag tijdens de halve marathon zijn uitstekend, volgens weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. "Rond tien uur zondagochtend, bij de start van de hele marathon, zal het een graad of 12 zijn", verwacht Willemsen. "De temperatuur is prima. Echt heel goed weer dus om een mooie tijd neer te zetten."

8.45

Drukke zaterdag

Op zaterdag deden er zo'n 11.000 sportievelingen mee aan onder andere de ASML Urban Walk, de City Run van 5 kilometer en de Jumbo Mini Marathon. Op zondag 12 oktober staan de kwart-, halve- en hele marathon op het programma.

