Marathon Eindhoven van minuut tot minuut: lees hier alles terug

Ties van den Hurk won net als vorig jaar de halve marathon. Hij liep de laatste kilometers alleen op kop en kwam binnen in een eindtijd van 1.06.54. De winnaar was onder de indruk van het publiek. "Ik heb nog last van mijn oren van Stratum, het ging harder dan vorig jaar."

Na een kilometer wist hij al dat het goed zat met zijn vorm. "Ik was een beetje ziek deze week, dus ik was bang dat ik het tweede deel zou instorten. Maar al snel ging het goed en liep ik met twee vrienden. Al snel voelde ik dat we 1, 2 en 3 zouden worden."