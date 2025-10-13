112-nieuws: Forse vertraging op A2 door ongeluk • Motorrijder zonder rijbewijs vlucht voor politie, maar komt niet ver

06:03

Een 23-jarige vrouw is maandagavond het slachtoffer geworden van een poging tot beroving in Tilburg. Ze reed op haar scooter over de Stokhasseltlaan toen ze moest stoppen voor mannen op twee fatbikes. Die gooiden haar met scooter en al tegen de grond en probeerden haar te beroven. Het is onduidelijk of er iets buit is gemaakt.

