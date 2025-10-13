Advertentie
112-nieuws: Forse vertraging op A2 door ongeluk • Motorrijder zonder rijbewijs vlucht voor politie, maar komt niet ver
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:33
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:33
Forse vertraging op A2 door ongeluk
Weggebruikers op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moeten dinsdag rekening houden met een flinke vertraging. Door een ongeluk tussen knooppunt Hintham en de Martinus Nijhoffbrug staat het verkeer vast. De vertraging was rond half acht opgelopen op tot meer dan 100 minuten. De vertraging is afgenomen naar ruim een half uur.
07:02
Motorrijder zonder rijbewijs vlucht voor politie, maar komt niet ver
Een 48-jarige motorrijder uit Breda is maandagavond op de vlucht geslagen voor de politie. Lang duurde die poging niet: na zo’n honderd meter verloor hij de controle over zijn motor en botste hij tegen een stoeprand, nog voor hij Prinsenbeek kon bereiken. De man bleef ongedeerd en er raakte niemand gewond.
06:03
Vrouw met scooter omvergeduwd bij poging tot beroving
Een 23-jarige vrouw is maandagavond het slachtoffer geworden van een poging tot beroving in Tilburg. Ze reed op haar scooter over de Stokhasseltlaan toen ze moest stoppen voor mannen op twee fatbikes. Die gooiden haar met scooter en al tegen de grond en probeerden haar te beroven. Het is onduidelijk of er iets buit is gemaakt.
05:47
Bestelbus botst op pijlwagen
Een bestelbusje is in de nacht van maandag op dinsdag op een pijlwagen gebotst op de A58 tussen Bavel en Gilze. Dat zorgde voor veel ravage op de snelweg. De bestuurder is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar bleef ongedeerd.
