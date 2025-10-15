Navigatie overslaan
112-nieuws: Ongeluk op A59: twee rijstroken dicht en vertraging in ochtendspits • Code geel: plaatselijk dichte mist, kans op ongelukken

Vandaag om 00:57 • Aangepast vandaag om 06:58
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:58

Ongeluk op A59: twee rijstroken dicht en vertraging in ochtendspits

De ochtendspits leidt al vroeg tot extra drukte bij knooppunt Hooipolder op de snelweg A59. Vanuit Den Bosch in de richting van Zierikzee zijn twee rijstroken dicht.

Foto: ANP.
06:34

Code geel: plaatselijk dichte mist, kans op ongelukken

Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Volgens het KNMI komt in het zuiden van het land plaatselijk dichte mist voor. Vooral in het zuidoosten van Brabant kan het erg mistig zijn of worden.

Archieffoto: Ab Donker.
06:24

'Spoorzoekers' van rails gehaald: machinist praat ze de trein in

Twee personen hebben woensdagavond de politie beziggehouden, omdat ze over of langs het spoor liepen. Dit gebeurde eerst in Maarheeze, later in Sterksel.

Archieffoto: Karin Kamp
06:05

Auto ruikt naar hennep: politie vindt wapens en drugs

De politie heeft woensdagnacht in Prinsenbeek vier inzittenden van een auto aangehouden. Drie van hen waren minderjarig. Agenten hielden de wagen in de gaten nadat ze het voertuig met, volgens de politie, behoorlijke snelheid Prinsenbeek zagen binnenrijden. In de auto werden wapens en drugs gevonden.

Wat de politie in de auto vond (foto: Politie Wijkagenten Breda Zuid West).
