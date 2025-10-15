112-nieuws: Ongeluk op A59: twee rijstroken dicht en vertraging in ochtendspits • Code geel: plaatselijk dichte mist, kans op ongelukken

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:58 Ongeluk op A59: twee rijstroken dicht en vertraging in ochtendspits De ochtendspits leidt al vroeg tot extra drukte bij knooppunt Hooipolder op de snelweg A59. Vanuit Den Bosch in de richting van Zierikzee zijn twee rijstroken dicht. Lees verder Foto: ANP.

06:34 Code geel: plaatselijk dichte mist, kans op ongelukken Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Volgens het KNMI komt in het zuiden van het land plaatselijk dichte mist voor. Vooral in het zuidoosten van Brabant kan het erg mistig zijn of worden. Lees verder Archieffoto: Ab Donker.

06:24 'Spoorzoekers' van rails gehaald: machinist praat ze de trein in Twee personen hebben woensdagavond de politie beziggehouden, omdat ze over of langs het spoor liepen. Dit gebeurde eerst in Maarheeze, later in Sterksel. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp