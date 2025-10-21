Navigatie overslaan
112-nieuws: Dixi-wc langs de weg in brand • KNMI waarschuwt met code geel voor storm die komt

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 08:22
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
08:22

Dixi-wc langs de weg in brand

Van een Dixi-wc die langs de weg aan de Oude Bossche Baan in Rosmalen stond, is niet veel meer over. Het mobiele toilet vloog dinsdagavond rond half twaalf in brand.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
07:15

KNMI waarschuwt met code geel voor storm die komt

Donderdag worden zware windstoten verwacht en daarom heeft het KNMI alvast code geel afgegeven in grote delen van Nederland, waaronder Brabant. Code geel is donderdag vanaf zes uur 's avonds van kracht.

Archieffoto: Ab Donker
Archieffoto: Ab Donker
06:39

Geen treinen tussen Eindhoven en Roermond

Door een aanrijding rijden er tussen Eindhoven en Roermond woensdagochtend geen treinen.

Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

