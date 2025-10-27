112-nieuws: Bootje in de gracht helemaal uitgebrand • Politie zoekt jongen en meisje op fatbike om aanval met brandende spray

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:56 Bootje in de gracht helemaal uitgebrand Een bootje aan de Pelssingel in Den Bosch is dinsdagochtend in brand gevlogen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

06:11 Politie zoekt jongen en meisje op fatbike om aanval met brandende spray De politie Roosendaal is op zoek naar een jongen en meisje die in juni een brandende spray in de ogen van een 11-jarig kind zouden hebben gesprayd. Lees verder De politie dreigt camerabeelden openbaar te maken als deze verdachten zich niet melden (foto: Politie Roosendaal).

05:50 Autobranden zorgen voor veel rook Aan het Nonnenveld in Uden zijn maandagnacht twee auto's verwoest door een brand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Een aantal bewoners van het nabijgelegen appartement moest daarom tijdelijk hun appartement verlaten. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.