Advertentie
112-nieuws: Bootje in de gracht helemaal uitgebrand • Politie zoekt jongen en meisje op fatbike om aanval met brandende spray
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:56
nl
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:56
Bootje in de gracht helemaal uitgebrand
Een bootje aan de Pelssingel in Den Bosch is dinsdagochtend in brand gevlogen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
06:11
Politie zoekt jongen en meisje op fatbike om aanval met brandende spray
De politie Roosendaal is op zoek naar een jongen en meisje die in juni een brandende spray in de ogen van een 11-jarig kind zouden hebben gesprayd.
05:50
Autobranden zorgen voor veel rook
Aan het Nonnenveld in Uden zijn maandagnacht twee auto's verwoest door een brand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Een aantal bewoners van het nabijgelegen appartement moest daarom tijdelijk hun appartement verlaten.
05:36
Auto brandt volledig uit op parkeerplaats
Een auto op een parkeerplaats in een bos aan de Zeelandsedreef in Schaijk is maandagnacht helemaal uitgebrand.
Advertentie
Advertentie