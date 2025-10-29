112-nieuws: Opnieuw crash op de N69: auto eindigt in droge sloot • Weer gaat er een bestelbus in vlammen op in Den Bosch

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:16 Opnieuw crash op de N69: auto eindigt in droge sloot Een auto is woensdagnacht op de N69 bij Veldhoven van de weg geraakt en in de sloot beland. Woensdagmiddag crashte er ook al een wagen op de weg. Lees verder Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

06:06 Weer gaat er een bestelbus in vlammen op in Den Bosch Een bestelbus is woensdagnacht volledig uitgebrand op een parkeerplaats achter enkele huizen tussen de Bilderdijkstraat en de Da Costastraat in Den Bosch. De eigenaar van de bestelbus runt een klusbedrijf en verricht regelmatig dakdekkerswerkzaamheden. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

05:59 Auto botst frontaal op punt van vangrail, veel schade Een auto is woensdagnacht rond één uur frontaal op de punt van een vangrail gebotst op een afrit van de N2 bij Eindhoven. De bestuurder raakte lichtgewond. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.

00:30 Ramkraak bij winkel, daders ontkomen met buit Bij elektrogroothandel Rexel aan de Rietveldenweg in Den Bosch is woensdagavond een ramkraak gepleegd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de daders na de inbraak gevlucht met een nog onbekende buit. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.