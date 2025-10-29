Advertentie
112-nieuws: Opnieuw crash op de N69: auto eindigt in droge sloot • Weer gaat er een bestelbus in vlammen op in Den Bosch
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:16
nl
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:16
Opnieuw crash op de N69: auto eindigt in droge sloot
Een auto is woensdagnacht op de N69 bij Veldhoven van de weg geraakt en in de sloot beland. Woensdagmiddag crashte er ook al een wagen op de weg.
06:06
Weer gaat er een bestelbus in vlammen op in Den Bosch
Een bestelbus is woensdagnacht volledig uitgebrand op een parkeerplaats achter enkele huizen tussen de Bilderdijkstraat en de Da Costastraat in Den Bosch. De eigenaar van de bestelbus runt een klusbedrijf en verricht regelmatig dakdekkerswerkzaamheden.
05:59
Auto botst frontaal op punt van vangrail, veel schade
Een auto is woensdagnacht rond één uur frontaal op de punt van een vangrail gebotst op een afrit van de N2 bij Eindhoven. De bestuurder raakte lichtgewond.
00:30
Ramkraak bij winkel, daders ontkomen met buit
Bij elektrogroothandel Rexel aan de Rietveldenweg in Den Bosch is woensdagavond een ramkraak gepleegd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de daders na de inbraak gevlucht met een nog onbekende buit.
23:52
Gestolen auto van aanrijding A2 gevonden, verdachte nog op de vlucht
Aan de Zevensprong in Best is woensdagavond de auto van de bestuurder gevonden die eerder voor chaos zorgde op de A2. De bestuurder reed op de snelweg tegen politieauto's en motoragenten aan die hem achtervolgde. Twee motoragenten raakten zwaargewond, maar zijn buiten levensgevaar. De verdachte is nog steeds op de vlucht.
Advertentie
Advertentie