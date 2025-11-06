Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Verdachte auto in wijk gestopt, inbrekersspullen gevonden • Scooterrijder aangehouden na achtervolging

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:30
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

06:30

Verdachte auto in wijk gestopt, inbrekersspullen gevonden

Drie mannen zijn donderdagavond aangehouden in Eindhoven. Agenten zagen hen verdacht door de wijk Gestel rijden en besloten hen te controleren.

Foto: Instagram wijkagenten Eindhoven Gestel.
06:23

Scooterrijder aangehouden na achtervolging

Een scooterrijder is donderdagavond aangehouden na een achtervolging door Helmond. Meerdere politie-eenheden deden hieraan mee.

Foto: Instagram politie Helmond.
06:02

'Ik maak me grote zorgen', burgemeester sluit huis na beschieting

Burgemeester Onno Hoes van Tilburg heeft besloten een huis aan de Corellistraat twee weken te sluiten na de schietpartij die daar dinsdagavond plaatsvond. De maatregel is genomen om de openbare orde in de omgeving te herstellen.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
05:54

KNMI waarschuwt korte tijd voor dichte mist

Het KNMI waarschuwde vrijdagochtend vroeg voor dichte mist in de provincie. Het weerinstituut gaf code geel af voor met name het westen van Brabant, tot elf uur vrijdagochtend.

Breda in de mist (archieffoto: Anja Bastiaansen).
05:43

Busje brandt uit, op camerabeelden is man met molotovcocktail te zien

Een busje is donderdagnacht uitgebrand op de parkeerplaats bij een migrantenhotel aan de Pakketweg in Waalwijk. Op camerabeelden is te zien dat rond drie uur 's nachts een man komt aanlopen, een molotovcocktail aansteekt en deze onder het busje gooit.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
05:33

Dronken automobilist veroorzaakt ravage, meerdere auto's beschadigd

Een automobilist heeft donderdagavond een ravage veroorzaakt op de Molensingel in Wouw. De automobilist reed bij een wegversmalling over een paaltje, raakte een geparkeerde auto en kwam daarna frontaal in botsing met een tegenligger.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

