112-nieuws: Verdachte auto in wijk gestopt, inbrekersspullen gevonden • Scooterrijder aangehouden na achtervolging

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:30 Verdachte auto in wijk gestopt, inbrekersspullen gevonden Drie mannen zijn donderdagavond aangehouden in Eindhoven. Agenten zagen hen verdacht door de wijk Gestel rijden en besloten hen te controleren. Lees verder Foto: Instagram wijkagenten Eindhoven Gestel.

06:23 Scooterrijder aangehouden na achtervolging Een scooterrijder is donderdagavond aangehouden na een achtervolging door Helmond. Meerdere politie-eenheden deden hieraan mee. Lees verder Foto: Instagram politie Helmond.

06:02 'Ik maak me grote zorgen', burgemeester sluit huis na beschieting Burgemeester Onno Hoes van Tilburg heeft besloten een huis aan de Corellistraat twee weken te sluiten na de schietpartij die daar dinsdagavond plaatsvond. De maatregel is genomen om de openbare orde in de omgeving te herstellen. Lees verder Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

05:54 KNMI waarschuwt korte tijd voor dichte mist Het KNMI waarschuwde vrijdagochtend vroeg voor dichte mist in de provincie. Het weerinstituut gaf code geel af voor met name het westen van Brabant, tot elf uur vrijdagochtend. Lees verder Breda in de mist (archieffoto: Anja Bastiaansen).

05:43 Busje brandt uit, op camerabeelden is man met molotovcocktail te zien Een busje is donderdagnacht uitgebrand op de parkeerplaats bij een migrantenhotel aan de Pakketweg in Waalwijk. Op camerabeelden is te zien dat rond drie uur 's nachts een man komt aanlopen, een molotovcocktail aansteekt en deze onder het busje gooit. Lees verder Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.