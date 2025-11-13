Politiek praat over opheffen Moerdijk: volg hier live de discussie
Liveblog
Duidelijkheid en tempo moet er zijn
Investeer in de agrarische sector en heb ook oog voor de menselijke maat, is de boodschap van de ZLTO
De boeren willen iets terug
Een vertegenwoordiger van ZLTO, de agrarische sector, vertelt over het opgeven van vele honderden hectares boerengrond.
Ook zorgen in Klundert
Ook in het stadje Klundert aan de westkant van industrieterrein Moerdijk zijn er zorgen over de uitbreidingsplannen. Er is vrees voor toenemende geluidsoverlast want de normen voor dit plan Powerport zijn hoger dan nu. Er is dus meer lawaai toegestaan. En dan zijn er zorgen over de leefbaarheid van Noordschans en Tonnekreek. Die buurtschappen aan het Hollands Diep zouden in beeld zijn voor een compressorstation.
Een inwoner van het dorp Moerdijk vraagt zich af hoe de gemeente perspectief biedt aan mensen die twijfelen. Hoe gaat het met de leefbaarheid lopen? Bij iedere inwoner die vertrekt kalft de leefbaarheid af, wat is de einddatum van het dorp? Help de twijfelaars om elkaar vast te houden, is het verzoek aan de gemeenteraad. Samen met de bewoners. En zorg zo snel voor duidelijkheid want het is een last op de schouders van de Moerdijkers.
Impact ook in buurdorp
Een inwoner van Zevenbergschen Hoek vraagt aandacht voor hun dorp. De leefbaarheid aan de andere kant van de A16 verdient ook aandacht, nu de industrie dichterbij komt en oprukt naar dat meest oostelijke kerkdorp van de gemeente Moerdijk.
Drukte
Het zit goed vol, er is veel publiek in de raadszaal in Zevenbergen. De publieke tribune zit vol. Tientallen luisteraars. Er komen zes insprekers zo.
Verzoek om alleen over Moerdijk dorp te praten
De VVD vraagt namens alle fracties of de rest van de agenda en de andere onderwerpen verplaatst kunnen worden naar later. Want dit onderwerp is te belangrijk. Dat kan. Het gaat dus vanavond alleen over de plannen voor het dorp Moerdijk.
De vergadering begint
Gemeente Moerdijk verkocht recent nog huizen
De gemeente Moerdijk heeft elf dagen voordat bekend werd dat het college wil dat het dorp verdwijnt, nog huizen verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. De kopers zijn niet op de hoogte gebracht van de plannen van de gemeente, en laten het er dan ook niet bij zitten. Ze hebben een jurist in de arm genomen: "Natuurlijk hebben ze dit geweten, zoiets verzin je niet pas een week van tevoren."
Onteigening Moerdijk levert discussie op
Ondertussen vindt advocaat Geert-Jan Knoops dat het juridisch allerminst vanzelfsprekend is dat Moerdijk verdwijnt. Knoops stelt dat de bewoners mogelijk recht hebben op een forse schadevergoeding en dat ze het besluit ook nog bij de rechter kunnen laten toetsen. Hoogleraar Onteigeningsrecht Jacques Sluysmans stelt dat alleen juridische obstakels, zoals stikstofproblemen voor de bouw of een beschermde diersoort die ineens in het dorp blijkt te wonen, kunnen het plan nog dwarsbomen. “De rechter past geen politieke besluiten aan."
Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.