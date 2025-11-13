Politiek praat over opheffen Moerdijk: volg hier live de discussie

20.20

Ondertussen vindt advocaat Geert-Jan Knoops dat het juridisch allerminst vanzelfsprekend is dat Moerdijk verdwijnt. Knoops stelt dat de bewoners mogelijk recht hebben op een forse schadevergoeding en dat ze het besluit ook nog bij de rechter kunnen laten toetsen. Hoogleraar Onteigeningsrecht Jacques Sluysmans stelt dat alleen juridische obstakels, zoals stikstofproblemen voor de bouw of een beschermde diersoort die ineens in het dorp blijkt te wonen, kunnen het plan nog dwarsbomen. “De rechter past geen politieke besluiten aan."

