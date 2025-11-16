Brand in Leyhoeve: 16 appartementen onbewoonbaar, deel bewoners naar huis

Zestien appartementen in woonzorgcentrum De Leyhoeve in Tilburg zijn na de brand van zaterdag onbewoonbaar verklaard. De schade is door rook of water te groot. De woningen hebben ook geen elektriciteit meer. De bewoners van de andere appartementen mogen zondagavond wél weer terug naar hun woning.

De bewoners die niet meer in hun appartement kunnen slapen, mogen zondagavond wel nog onder begeleiding naar hun beschadigde woning om wat spullen te verzamelen. De bewoners kunnen de komende nacht weer in het Van der Valk Hotel terecht, mochten ze niet bij vrienden of familie kunnen slapen.

Zelf opvang regelen

Na zondag moeten bewoners zelf een slaapplek regelen. Dat kan via hun inboedelverzekering, schrijft De Leyhoeve in een brief die de inwoners zondagmiddag hebben gekregen.

Toch kijkt het woonzorgcentrum ook nog of de bewoners tijdelijk in het zorggedeelte van het complex kunnen wonen. Daar zijn nog wat woningen vrij. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er terechtkunnen.

Hoeveel bewoners er zondag wel weer naar huis kunnen, is niet bekend. Ze zijn vanaf acht uur weer welkom. De appartementen worden voor die tijd nog schoongemaakt.

Brand begon in meterkast

Zaterdagmiddag brak er rond vijf uur brand uit in woonzorgcentrum Leyhoeve. In het complex wonen veelal ouderen, van wie sommigen zelfstandig zijn en anderen juist een hulpvraag hebben. De brand begon in een meterkast op de tweede etage. Ook een waterleiding brak, waardoor er waterschade ontstond.

Er kwamen veel hulpdiensten naar de brand in het woonzorgcomplex. Hoewel de brand uiteindelijk meeviel, moesten er wel zo’n tweehonderd bewoners worden geëvacueerd. De mobiele eenheid van de politie was aanwezig om te helpen met evacueren. De schrik zat er goed in bij de bewoners die ineens een hele stoet hulpdiensten de parkeerplaats zagen oprijden. De bewoners werden opgevangen in het nabijgelegen Van der Valk Hotel.

Nacht in het hotel

Bij het hotel werden veel opgevangen bewoners opgehaald door familie en vrienden. Sommigen zijn opgevangen in het De Leyhoeve zelf. Daarvoor zijn nog extra bedden en matrassen geregeld. Een deel van de bewoners mocht zaterdagavond weer naar huis. Ook de bewonersgroep die structurele zorg nodig heeft, mocht grotendeels terug.

Bewoners van veel zelfstandige appartementen moesten zaterdagnacht ergens anders slapen. Een deel bracht de nacht door in het Van der Valk Hotel.

