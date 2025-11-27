Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Auto belandt in waterbunker in Veldhoven, bestuurder naar ziekenhuis • Fatma (15) uit Tilburg vermist, politie stuurt Vermist Kind Alert

Vandaag om 06:17
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:17

Auto belandt in waterbunker in Veldhoven, bestuurder naar ziekenhuis

Een automobilist is donderdagochtend in een waterbunker gereden aan de Blaarthemseweg in Veldhoven. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De berijdster is niet gewond geraakt.

Lees verder

05:37

Fatma (15) uit Tilburg vermist, politie stuurt Vermist Kind Alert

De 15-jarige Fatma uit Tilburg is sinds maandag vermist. Ze is zelf van huis weggelopen. Haar familie en de politie maken zich zorgen. "Omdat de kans bestaat dat ze in verkeerde handen valt of omdat ze mogelijk zichzelf iets aandoet."

Lees verder

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.