112-nieuws: Auto belandt in waterbunker in Veldhoven, bestuurder naar ziekenhuis • Fatma (15) uit Tilburg vermist, politie stuurt Vermist Kind Alert

Vandaag om 06:17
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:17
Auto belandt in waterbunker in Veldhoven, bestuurder naar ziekenhuis
Een automobilist is donderdagochtend in een waterbunker gereden aan de Blaarthemseweg in Veldhoven. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De berijdster is niet gewond geraakt.
05:37
Fatma (15) uit Tilburg vermist, politie stuurt Vermist Kind Alert
De 15-jarige Fatma uit Tilburg is sinds maandag vermist. Ze is zelf van huis weggelopen. Haar familie en de politie maken zich zorgen. "Omdat de kans bestaat dat ze in verkeerde handen valt of omdat ze mogelijk zichzelf iets aandoet."
