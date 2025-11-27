112-nieuws: Auto belandt in waterbunker in Veldhoven, bestuurder naar ziekenhuis • Fatma (15) uit Tilburg vermist, politie stuurt Vermist Kind Alert

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:17 Auto belandt in waterbunker in Veldhoven, bestuurder naar ziekenhuis Een automobilist is donderdagochtend in een waterbunker gereden aan de Blaarthemseweg in Veldhoven. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De berijdster is niet gewond geraakt. Lees verder