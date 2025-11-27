Handgranaat in huis gegooid, nieuwe straf dreigt voor zoon Martien R.
Justitie denkt dat Antoon R. (32), de zoon van ‘Godfather’ Martien R. uit Oss., verantwoordelijk kan worden gehouden voor een aanslag met een granaat op een huis in Eindhoven in 2018. Een paar mannen zijn al veroordeeld voor die aanslag, maar Antoon zou de opdrachtgever zijn. Poging tot moord, zo vindt justitie, en daarvoor werd donderdag voor de rechtbank in Den Bosch tien jaar cel geëist.
Antoon R. heeft een paar jaar geleden al tien jaar cel gekregen voor drugshandel, wapenhandel en witwassen. Zijn vader, Martien R. zit zestien jaar vast voor dezelfde zaak die aan het licht kwam na een enorme inval in het woonwagenkamp in 2019 aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Ook elf andere medeverdachten kregen celstraffen.
Maar Antoon is nog lang niet van justitie af. In februari dient het hoger beroep in de zaak rond de moord op Peter Netten in 2018 op hetzelfde woonwagenkamp in Oss. Antoon R. werd in die zaak wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken door de rechtbank, maar justitie houdt vol dat Antoon R. Peter Netten doodschoot na een ‘kleuterruzie’. Bij veroordeling wacht R. dan ook een jaar of tien celstraf.
En als de rechtbank over twee weken de eis volgt van tien jaar voor de aanslag met de handgranaat, dan zou de pas 32-jarige zoon van Martien R. bij elkaar nog tientallen jaren cel voor de boeg kunnen hebben.
Heeft Antoon R. zelf iets gezegd?
Maar zover is het nog lang niet. Antoon R. staat er, net als zijn vader, om bekend niet veel te zeggen. Deze donderdag gaf hij ook geen antwoord op vragen en las hij slechts een kort briefje voor. Het kwam er, uiteraard, op neer dat hij niet betrokken is bij de aanslag op een huis in de Keldermansstraat in Eindhoven op 29 september 2018.
Drie mannen zijn daar al voor veroordeeld en voor nog een lange lijst van andere aanslagen, zoals die op Arie den Dekker in Oss en zelfs de moord op Henk Baum. Maar justitie wil ook de opdrachtgever van de granaataanslag in de cel en dat zou dus Antoon R. zijn. Dat justitie hem maar vervolgt in één van deze vele zaken, lijkt dan wel wat mager, maar justitie lijkt in deze zaak nog het meeste bewijs te hebben.
De aanslag in Eindhoven vond in de nacht van 28 op 29 september 2018 plaats. De aanslagplegers zaten in die periode in een huisje op een park in het Limburgse Belfeld. Van daaruit pleegden ze de vele aanslagen en ook die op het huis in de Keldermansstraat. De bewoners hadden ruzie met de buren, zo bleek, en deze aanslag was een volgende stap in die vete.
Met een moker werd het raampje van de voordeur ingeslagen en werd een zogenaamde M75 anti-persoon granaat met 3000 kogeltjes naar binnen gegooid. Zeker dodelijk als iemand op het lawaai was afgekomen, constateerde de officier.
Volgens hem is ‘Anton’ of ‘hij’ in de opgenomen gesprekken en chats Antoon R. Ook reden de mannen voor vrijwel elke aanslag even langs het kamp in Oss, waar Antoon dan naar buiten kwam voor overleg. Helemaal opvallend is dat Antoon in de nacht van de Eindhovense aanslag een moker naar de mannen in Boxmeer bracht, omdat ze eerder die nacht de ramen niet kapot kregen. De teksten ‘hiermee gaat de deur er 100 procent uit’ en ‘als jullie nu teruggaan, betaal ik dubbel’ spreken volgens justitie boekdelen.
Dat de moker voor autodiefstallen zou zijn, zoals Antoon beweert, daar gelooft justitie helemaal niks van. Daarvoor rijd je niet midden in de nacht naar Boxmeer, oordeelde de officier.
Wat zegt zijn advocaat?
Volgens de advocaat van Antoon is zijn cliënt zeker niet de opdrachtgever. Hij kent de mensen in de Keldermansstraat niet eens, betoogde hij. Volgens hem is de Anton of Antoon in het dossier niet zijn cliënt Antoon R. en zijn er meer mensen die zo heten.
En als de advocaat gelijk krijgt, zou er weer een vrijspraak volgen. Zo niet, dan wacht Antoon R. op 11 december nóg een flinke celstraf.
