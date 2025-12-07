Meteorenzwerm op komst, sterrenkijkers kunnen hun lol weer op

Liefhebbers van vallende sterren kunnen hun lol op. Als de omstandigheden meewerken, zijn per uur tientallen vallende sterren waar te nemen. “In de verte, aan de horizon, maar net zo goed boven je hoofd”, vertelt voorzitter Urijan Poerink van Sterrenwacht Halley in Heesch. Het gaat om de meteorenstorm Geminiden. Die is al te zien en bereikt volgende week zondag zijn hoogtepunt.

"Het gaat om minuscule deeltjes steen en gruis van óf een komeet óf van de planetoïde Phaethon", legt Poerink uit. “Elk jaar in december komt de aarde door die stofwolk. Dan vliegen die deeltjes door de dampkring en verbranden ze. Hierbij komt veel energie vrij en dat je zie als een streep aan de hemel.’

Dat die Geminiden te zien zijn, is eigenlijk niks nieuws onder de zon (dan wel de maan). Dit natuurverschijnsel voltrekt zich al enkele jaren in december, met ditmaal 14 december als dé dag, of beter die zondagochtend, waarop je meer dan ooit sterren kunt zien.

De naam Geminiden is afgeleid van het sterrenbeeld Tweelingen, omdat de vallende sterren uit die richting komen.

Zijn de sterren altijd waar te nemen?

De meteorenregen zijn sinds donderdag te zien. En dat gaat nog de hele week door, met als hoogtepunt zondagochtend om acht uur. Maar Poerink moet wel een winstwaarschuwing afgeven. “Je kunt ze weliswaar met het blote oog of met al dan niet dure apparatuur bekijken, maar je moet ook geluk hebben. Het moet onbewolkt en pikkedonker zijn, al kan het zijn dat je ze in de schemering ook kunt zien.”

Poerink adviseert liefhebbers een donkere omgeving op te zoeken. Midden in een stedelijke omgeving, zullen ze veel minder opvallen. Poerink wil het zelf in ieder geval niet missen, al weet hij nog niet waar hij gaat zitten.

Wat was er dit jaar aan de hemel te zien?

2025 was weliswaar geen uniek sterrenjaar, maar ‘sterrenkijkers’ hebben toch al veel te genieten gehad. Het begon al snel met vier (planeten) op een rij en daarna konden ze hun lol op met het noorderlicht (verschillende keren), een zonsverduistering en een maansverduistering.

Of de Geminiden de kers op de taart zijn wat dit jaar betreft? Dat gaat Poerink te ver. Maar hij wil dit spektakel niet missen. En hij weet zeker dat ook veel andere mensen klaar zullen zitten om te kijken en er foto’s van te maken.