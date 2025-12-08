112-nieuws: Explosie bij kapperszaak in Tilburg, flink gat in ruit • Ongelukken zorgen voor vertraging op A27, A2 en A50

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:25 Explosie bij kapperszaak in Tilburg, flink gat in ruit Bij een kapperszaak aan het Julianapark in Tilburg is zondagavond een explosief ontploft. De politie spreekt van een doelbewuste actie. Lees verder

06:58 Ongelukken zorgen voor vertraging op A27, A2 en A50 Ongelukken op meerdere snelwegen in Brabant hebben maandagochtend gezorgd voor flinke vertragingen. Het ging onder meer mis op de A27 bij Werkendam. Daar botsten meerdere voertuigen op elkaar in de richting van Breda naar Gorinchem. Lees verder

05:46 Auto raakt van de weg in Sprang-Capelle Een auto is zondagnacht in een sloot beland naast de Dellenweg in Sprang-Capelle. De bestuurster moest uitwijken voor een tegenligger waarna het misging. Lees verder