LIVEBLOG

112-nieuws: Explosie bij kapperszaak in Tilburg, flink gat in ruit • Ongelukken zorgen voor vertraging op A27, A2 en A50

Vandaag om 07:25
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

07:25

Explosie bij kapperszaak in Tilburg, flink gat in ruit

Bij een kapperszaak aan het Julianapark in Tilburg is zondagavond een explosief ontploft. De politie spreekt van een doelbewuste actie. 

06:58

Ongelukken zorgen voor vertraging op A27, A2 en A50

Ongelukken op meerdere snelwegen in Brabant hebben maandagochtend gezorgd voor flinke vertragingen. Het ging onder meer mis op de A27 bij Werkendam. Daar botsten meerdere voertuigen op elkaar in de richting van Breda naar Gorinchem.

05:46

Auto raakt van de weg in Sprang-Capelle

Een auto is zondagnacht in een sloot beland naast de Dellenweg in Sprang-Capelle. De bestuurster moest uitwijken voor een tegenligger waarna het misging.

05:20

Ravage nadat autobrand overslaat op huis, vuur mogelijk aangestoken

Een huis aan de Derde Hambaken in Den Bosch is zondagnacht zwaar beschadigd door brand. Het vuur werd rond kwart voor één ontdekt. De vlammen waren van een auto overgeslagen naar het huis. De politie houdt rekening met brandstichting. 

