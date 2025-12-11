Vrijspraak voor Antoon R.: 'Veel bewijs voor aanslag, maar niet genoeg'
Antoon R. (32) uit Oss is vrijgesproken van betrokkenheid bij de aanslag met een granaat op een huis in Eindhoven in 2018. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag laten weten. De rechtbank vindt dat er niet genoeg bewijs is om de zoon van ‘Godfather’ Martien R. te veroordelen. Justitie had tien jaar cel geëist.
Het is niet de eerste keer dat Antoon R. wordt vrijgesproken. In 2018 werd hij vrijgesproken van de moord op Peter Netten, want ook daar zag de rechtbank te weinig bewijs. Toen was ook tien jaar geëist, maar volgde vrijspraak. In februari gaat justitie in hoger beroep opnieuw proberen om Antoon R. veroordeeld te krijgen voor de moord en het kan goed zijn dat er ook een hoger beroep volgt in de zaak van de granaataanslag.
Parallellen tussen de ‘vrijspraakzaken’ zijn dat er in beide gevallen heel veel aanwijzingen zijn dat Antoon R. betrokken is, maar dat het steeds niet ‘zonder twijfel’ kan worden bewezen.
Terug naar september 2018
Justitie zag Antoon R. als de opdrachtgever van een granaataanslag op een huis in de Keldermansstraat in Eindhoven op 29 september 2018. Drie mannen zijn daar al voor veroordeeld en voor nog een lange lijst van andere aanslagen, zoals die op Arie den Dekker in Oss en zelfs de moord op Henk Baum. Maar justitie wil ook de opdrachtgever van de granaataanslag in de cel en dat zou dus Antoon R. zijn.
De aanslagplegers zaten in die periode in een huisje op een park in het Limburgse Belfeld. Van daaruit pleegden ze de vele aanslagen en ook die op het huis in de Keldermansstraat. De bewoners hadden ruzie met de buren, zo bleek, en deze aanslag was een volgende stap in die vete.
Met een moker werd het raampje van de voordeur ingeslagen en werd een zogenaamde M75 anti-persoon granaat met 3000 kogeltjes naar binnen gegooid. Zeker dodelijk als iemand op het lawaai was afgekomen, constateerde de officier van justitie tijdens de zitting.
Volgens justitie is ‘Anton’ of ‘hij’ in de opgenomen gesprekken en chats Antoon R. Ook reden de mannen voor vrijwel elke aanslag even langs het kamp in Oss, waar Antoon dan naar buiten kwam voor overleg. De rechtbank ziet ook wel dat Antoon R. betrokken is bij veel zaken, maar vindt toch dat er te weinig bewijs is dat hij de opdracht voor de aanslag heeft gegeven.
Antoon R. ging zelfs een moker naar de aanslagplegers brengen, omdat ze in bij een eerste poging de ramen niet kapot kregen. Maar, dat kan inderdaad ook zijn geweest voor autodiefstallen, zoals Antoon R. zei, zo concludeert de rechtbank in het vonnis.
Tevreden
Simpel gezegd: de zaak stinkt, maar er is niet genoeg bewijs om ‘zonder gerede twijfel’ te stellen dat Antoon R. de opdracht voor de aanslag gaf. En dus restte de rechtbank niets anders dan R. vrij te spreken. Tot tevredenheid van Antoon R. die via een videoverbinding toekeek.
Antoon R. zit overigens wel vast, want in 2021 werd hij veroordeeld tot tien jaar cel voor drugshandel, wapenhandel en witwassen. Zijn vader, Martien R. zit zestien jaar vast voor dezelfde zaak die aan het licht kwam na een enorme inval in het woonwagenkamp in 2019 aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Ook elf andere medeverdachten kregen celstraffen.
