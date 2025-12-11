Vrijspraak voor Antoon R.: 'Veel bewijs voor aanslag, maar niet genoeg'

Antoon R. (32) uit Oss is vrijgesproken van betrokkenheid bij de aanslag met een granaat op een huis in Eindhoven in 2018. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag laten weten. De rechtbank vindt dat er niet genoeg bewijs is om de zoon van ‘Godfather’ Martien R. te veroordelen. Justitie had tien jaar cel geëist.

Het is niet de eerste keer dat Antoon R. wordt vrijgesproken. In 2018 werd hij vrijgesproken van de moord op Peter Netten, want ook daar zag de rechtbank te weinig bewijs. Toen was ook tien jaar geëist, maar volgde vrijspraak. In februari gaat justitie in hoger beroep opnieuw proberen om Antoon R. veroordeeld te krijgen voor de moord en het kan goed zijn dat er ook een hoger beroep volgt in de zaak van de granaataanslag.

Parallellen tussen de ‘vrijspraakzaken’ zijn dat er in beide gevallen heel veel aanwijzingen zijn dat Antoon R. betrokken is, maar dat het steeds niet ‘zonder twijfel’ kan worden bewezen.

Terug naar september 2018

Justitie zag Antoon R. als de opdrachtgever van een granaataanslag op een huis in de Keldermansstraat in Eindhoven op 29 september 2018. Drie mannen zijn daar al voor veroordeeld en voor nog een lange lijst van andere aanslagen, zoals die op Arie den Dekker in Oss en zelfs de moord op Henk Baum. Maar justitie wil ook de opdrachtgever van de granaataanslag in de cel en dat zou dus Antoon R. zijn.

De aanslagplegers zaten in die periode in een huisje op een park in het Limburgse Belfeld. Van daaruit pleegden ze de vele aanslagen en ook die op het huis in de Keldermansstraat. De bewoners hadden ruzie met de buren, zo bleek, en deze aanslag was een volgende stap in die vete.