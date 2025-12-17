Eetkraam omgeduwd en op mensen gegooid: taakstraf voor NAC-fans

Zes fans van NAC Breda hebben een taakstraf van 160 uur gekregen voor hun aandeel in de rellen in de Rotterdamse Kuip na de wedstrijd van hun club tegen Feyenoord. Volgens de politierechter in Breda hebben ze zich op 22 september 2024 schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging.

Na afloop van het competitieduel liep het gigantisch uit de hand: er werd een eetkraam omver geduwd en doodsbange medewerkers zaten enige tijd bekneld. Een van hen moest naar een ziekenhuis, vier anderen raakten lichtgewond. Zowel het bestuur van NAC als burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda bood excuses aan voor de rellen. Het was niet de eerste keer dat fans van NAC betrokken zijn bij ongeregeldheden. Maand cel bij nieuwe misstap

Twee van de zes aanhangers van NAC die zich dinsdag voor de politierechter moesten verantwoorden werden het zwaarst bestraft. Zij kregen een taakstraf van 160 uur en moeten voor een maand de cel in wanneer ze zich weer misdragen. Het ging om een Bredanaar van 25 en een 33-jarige inwoner van Oosterhout. Zij kregen een zwaardere straf, omdat bewezen is dat zij het met hun gedrag ook op personen hadden gemunt

Vier andere supporters van de Bredase club kwamen er iets genadiger vanaf, omdat hen ‘alleen’ het plegen van openlijk geweld tegen goederen kon worden verweten. Het viertal werd een onvoorwaardelijke taakstraf van 100 uur opgelegd en hangt nog eens 60 uur boven het hoofd bij een volgende misstap. Deze vier relschoppers komen uit Breda (20, 20 en 30) en Zevenbergen (25). Allen hebben op de een of andere manier meegeholpen bij het omduwen of optillen van een eetkraam. Daarna hebben ze het stalletje in de richting van een aantal mensen gegooid, die hierbij gewond raakten. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

In december 2024 legde de politierechter in Rotterdam veel hogere straffen op. Een toen 41-jarige Bredanaar kreeg zes maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, aan zijn broek. Twee anderen, van 23 en 46, kregen taakstraffen van 200 uur. Hoe reageerden NAC en Feyenoord?

Het is niet bekend of ook deze door de rechter veroordeelden door de club een straf is opgelegd. NAC kondigde na de ongeregeldheden aan dat het er alles aan gaat doen om de relschoppers maximaal te straffen. “Wij tolereren dit gedrag niet en eisen de hoogst mogelijke straffen. De totale schade op de slachtoffers verhalen we persoonlijk op de daders”, zo liet algemeen directeur Remco Oversier een dag later weten. “De club wordt op deze wijze kapotgemaakt.” Er is een aantal stadionverboden uitgedeeld. Ook een Feyenoord-woordvoerder reageerde geschokt: “We zijn ons echt kapot geschrokken. Het schandaligste is nog wel dat zeker vijf horecamedewerkers zwaar in de verdrukking zijn gekomen en doodsangsten hebben uitgestaan. Hun welzijn was onze eerste zorg."

Politie en ME waren op het nodige voorbereid (foto: ANP).

Er waren veel agenten nodig om de NAC-fans in goede banen te leiden (foto: ANP).