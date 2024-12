Doodsbange medewerkers De Kuip aangevallen door NAC-fans: 'Het was dom'

Drie NAC-supporters uit Breda zijn dinsdag veroordeeld tot cel- en taakstraffen voor rellen in De Kuip na de wedstrijd Feyenoord - NAC eind september. Daarbij werd een horeca-huisje omver geduwd. Doodsbange medewerkers zaten bekneld. Een van hen moest naar het ziekenhuis, vier anderen raakten lichtgewond.

NAC speelde zondag 22 september uit bij Feyenoord in Rotterdam. Na afloop van de wedstrijd, die door de Rotterdammers met 2-0 werd gewonnen, ging het mis.

De supporters werden daarna met politiehonden naar de bussen begeleid. De fans probeerden toen ook de ME aan te vallen. De hondengeleiders werden bekogeld en getrapt. Tien relschoppers werden gearresteerd.

LEES OOK: NAC-supporters vallen medewerkers in de Kuip aan en slopen tent

De officier van justitie noemde de rellen 'idioot gedrag' en eiste celstraffen van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De politierechter in Rotterdam legde deze straf alleen op aan de 41-jarige Cornelis S. uit Breda. Hij moet hebben geweten dat er slachtoffers achter de kraam stonden, redeneerde de rechter. De twee medeverdachten van 23 en 46 jaar wisten dat mogelijk niet en zijn daarom veroordeeld tot taakstraffen van tweehonderd uur.

"Waarom moest die kraam om? Het ging met ontzettend veel agressie gepaard", zei de officier van justitie. "Het was een willekeurige vernieling." Volgens de aanklager hebben de verdachten grote risico's genomen dat ze andere mensen ernstig zouden verwonden. "De slachtoffers, stuk voor stuk jonge mensen, vreesden voor hun leven."

Een van hen moest naar het ziekenhuis, de andere vier raakten lichtgewond. De impact op de slachtoffers was groot, vertelden ze in de rechtbank.

De drie verdachten betuigden in de rechtbank spijt en boden de aanwezige slachtoffers hun excuses aan: "Sorry voor wat we gedaan hebben".

"Het was een domme actie, niet heel erg slim", zei S. na het tonen van de beelden in de zittingszaal. "Ik ben helaas met de groep meegegaan en heb een hele domme fout gemaakt", zei de 23-jarige Mart S. Medeverdachte Edwin N. (46) zei geen weet te hebben van de slachtoffers die achter de kraam stonden. Hun advocaat benadrukte dat hun agressie op de kraam was gericht en niet op personen.

De drie verdachten zaten vier dagen in voorarrest. Eind november werden nog eens zeven verdachten aangehouden. Zij staan later terecht.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

NAC wil maximale straf voor relschoppers, ook excuses van burgemeester

Stadionverboden voor NAC-fans na rellen en vernielingen in de Kuip

Grof geweld na wedstrijd in Rotterdamse Kuip: politie zoekt NAC-supporter