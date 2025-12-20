Advertentie
112-nieuws: Zakkenrollers aangehouden tijdens Serious Request Den Bosch • Auto rijdt rond met kerstboom op het dak, maar agenten zetten lampjes uit
Vandaag om 12:22
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
12:22
Zakkenrollers aangehouden tijdens Serious Request Den Bosch
Twee zakkenrollers zijn vrijdag aangehouden tijdens het evenement Serious Request in de binnenstad van Den Bosch. Zij hadden allebei meerdere telefoons bij zich die niet van hen zijn.
11:12
Auto rijdt rond met kerstboom op het dak, maar agenten zetten lampjes uit
Deze kerstige auto werd aangehouden in Etten-Leur, omdat de bestuurder een kerstboom met lampjes op het dak had gebonden. Dat kan volgens de politie voor verwarring zorgen, dus moesten de lampjes uit. "Ondanks dat het past bij de tijd van het jaar", zegt de politie.
08:25
Duizenden euro's boete voor minderjarige jongen op scooter zonder licht
Een minderjarige jongen wacht een paar duizend euro aan boetes. Agenten van de politie Tilburg Centrum zagen hem woensdag rijden op een scooter zonder verlichting. Hij ging ervandoor toen de agenten hem wilden laten stoppen.
06:31
Waarschuwing voor dichte mist
Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in heel de provincie. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven voor de periode van zes tot twaalf uur zaterdagmiddag.
06:20
Beginnend bestuurder is rijbewijs kwijt, dronk 8 keer meer dan toegestaan
Een automobilist die pas sinds kort een rijbewijs heeft, moest dat deze vrijdag alweer inleveren bij agenten van de politie Best-Oirschot.
05:48
Dronken bestuurder stapelt fout op fout en krijgt 'verdiende' tik van vrouw
Een 49-jarige automobilist die betrokken was bij een aanrijding op de A59 stapelde vrijdag fout op fout. Niet alleen wilde hij ervandoor gaan na de botsing - waarbij alleen materiële schade ontstond - hij bleek ook onder invloed te zijn en geen geldig rijbewijs te hebben. En daar bleef het niet bij...
05:35
Brand in geparkeerde aanhanger in Veen
In de aanhanger van een vrachtwagen aan de Veense Polder in Veen brak rond drie uur vrijdagnacht brand uit. De aanhanger was daar naast de weg geparkeerd.
Advertentie
Advertentie