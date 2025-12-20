112-nieuws: Zakkenrollers aangehouden tijdens Serious Request Den Bosch • Auto rijdt rond met kerstboom op het dak, maar agenten zetten lampjes uit

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

12:22 Zakkenrollers aangehouden tijdens Serious Request Den Bosch Twee zakkenrollers zijn vrijdag aangehouden tijdens het evenement Serious Request in de binnenstad van Den Bosch. Zij hadden allebei meerdere telefoons bij zich die niet van hen zijn. Lees verder

11:12 Auto rijdt rond met kerstboom op het dak, maar agenten zetten lampjes uit Deze kerstige auto werd aangehouden in Etten-Leur, omdat de bestuurder een kerstboom met lampjes op het dak had gebonden. Dat kan volgens de politie voor verwarring zorgen, dus moesten de lampjes uit. "Ondanks dat het past bij de tijd van het jaar", zegt de politie. Lees verder

08:25 Duizenden euro's boete voor minderjarige jongen op scooter zonder licht Een minderjarige jongen wacht een paar duizend euro aan boetes. Agenten van de politie Tilburg Centrum zagen hem woensdag rijden op een scooter zonder verlichting. Hij ging ervandoor toen de agenten hem wilden laten stoppen. Lees verder

06:31 Waarschuwing voor dichte mist Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in heel de provincie. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven voor de periode van zes tot twaalf uur zaterdagmiddag. Lees verder

06:20 Beginnend bestuurder is rijbewijs kwijt, dronk 8 keer meer dan toegestaan Een automobilist die pas sinds kort een rijbewijs heeft, moest dat deze vrijdag alweer inleveren bij agenten van de politie Best-Oirschot. Lees verder

05:48 Dronken bestuurder stapelt fout op fout en krijgt 'verdiende' tik van vrouw Een 49-jarige automobilist die betrokken was bij een aanrijding op de A59 stapelde vrijdag fout op fout. Niet alleen wilde hij ervandoor gaan na de botsing - waarbij alleen materiële schade ontstond - hij bleek ook onder invloed te zijn en geen geldig rijbewijs te hebben. En daar bleef het niet bij... Lees verder