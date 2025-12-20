Martien zag zijn Slot Cranendonck verloederen: 'Sfeer weg en geld nu ook'

"Ik dacht, dat is een grote jongen, dan is het in goede handen", blikt parkgast Martien van de Beeten (70) terug. Dat waren zijn gedachten vier jaar geleden, toen Peter Gillis met Oostappen Vakantieparken het recreatiepark Slot Cranendonck overnam. Hij voelde de sluiting van het park wel aankomen, maar tóch komt het als een schok. "Het genieten had nog moeten beginnen."

Vier jaar geleden was het een heel ander beeld op Slot Cranendonck. "Het was zo'n fijne en gezellige familiecamping, die al 50 jaar bestond. Een paar weken later werd het overgenomen door Gillis", weet Martien nog. Hij was zich toen nog niet bewust van de ellende die dat met zich mee zou brengen.

Binnen no time begon het te borrelen in het park. Het café ging dicht, het restaurant sloot haar deuren en idem dito voor de snackbar. "Er was geen animatie meer, geen treintje, geen springkussen. De toeristen haakten af." Martien zag het park van een bruisende plek vol recreatie en lachende gezichten, afzwakken tot een veld waar alleen de harde kern nog kwam. "Het liep gewoon terug."

"Dat is het ergste van alles: je bent gewoon je woning kwijt."

"Dus ik ging verhaal halen bij de gemeente", vertelt Martien. Die heeft, ook omdat er mensen permanent bleken te zitten, geen nieuwe vergunning meer verleend. "Het antwoord was dat wij niks kunnen, zo lang het park nog eigendom is van Oostappen. Dat is het ergste van alles: je bent gewoon je woning kwijt."

"Dan is het geld weg."

Voor Martien en zijn vrouw is het duimen dat er een nieuwe eigenaar komt, want alleen dat zou de oplossing zijn. Vanaf de jaarwisseling is hij met pensioen, dus het grote genieten samen zou nu echt moeten beginnen. "Ik heb alles in de stacaravan aangepast op mijn vrouw, die minder mobiel is. Zodat we samen konden gaan genieten", vertelt hij. Die plannen vallen door de sluiting van het park in het water. "En daar is geen verzekering voor. Het geld is weg."

Bij zijn vrouw Anneke overheerst vooral opluchting. Het is geen leuk nieuws, maar de pleister is er tenminste vanaf. De onzekerheid over de vraag of ze ooit nog bij hun huisje terecht kunnen, breekt de campinggasten op. Maar nu het nieuws naar buiten is gaat het razendsnel. Ze kregen zaterdag een paar uurtjes de tijd om hun huisjes en caravans leeg te halen, weg te slepen of af te breken. Daarna gaat de poort op slot.

"Dinsdag kunnen we ook nog even terecht. Verder moet je je stacaravan gewoon laten staan en afwachten of er een nieuwe eigenaar komt. Om vier uur gaat de poort dicht, terwijl we wel allemaal tot 1 januari sta-geld hebben betaald", vertelt Martien. Zelf gaat hij op dinsdag langs. Toevallig had hij al een busje gehuurd, om wat grote dingen over te huizen. Hij voelde de bui namelijk al hangen.

Eén en al onzekerheid voor de campinggasten, dus. "Ik denk dat, áls er al een nieuwe eigenaar komt, het nog jaren zal duren voor de sfeer daar weer goed is", zegt Martien beteuterd.