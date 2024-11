Gemeente ontdekt illegale bewoning op park van Peter Gillis

Op vakantiepark Slot Cranendonck in Soerendonk van Peter Gillis blijken mensen illegaal te wonen. Dat ontdekten de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende tijdens een controle die ze dinsdag en woensdag uitvoerden.

De gemeenten hadden signalen gekregen dat er mensen permanent zouden wonen op het vakantiepark van Oostappen Groep. In het omgevingsplan is vastgelegd dat dat niet mag. Omdat de gemeenten zicht wilden hebben op de mensen die er verbleven, hebben ze een controle uitgevoerd.

Daaruit bleek dat 45 mensen permanent op het park wonen. Er woont ook een arbeidsmigrant op het vakantiepark. Ook dat is niet toegestaan. "Het vakantiepark is bedoeld voor recreatie", meldt de gemeente.

De gemeente Cranendonck gaat verder onderzoek doen naar de vaste bewoners.

Alcoholvergunning ingetrokken

Het is niet de eerste keer dat het vakantiepark van Gillis de fout ingaat. Vorig jaar trok de gemeente Cranendonck de alcoholvergunning van Slot Cranendonck in. De gemeente was bang dat Gillis de vergunning misbruikte voor criminele doeleinden. De horeca moest dicht, maar dat gebeurde niet. De gemeente greep na twee maanden in en sloot de boel zelf.

Ook rondom andere vakantieparken van Oostappen Groep is afgelopen tijd veel te doen geweest. Vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo moest in augustus bijvoorbeeld dicht, omdat de gemeente weigerde een exploitatievergunning te verlenen.

En in vakantiepark Prinsenmeer in Ommel werd een jaar geleden ook illegale bewoning ontdekt. Alle bewoners moesten vertrekken, maar dat had nogal wat voeten in de aarde. Veel bewoners wilden of konden nergens anders heen. Peter Gillis zou een dwangsom opgelegd krijgen als mensen op het park bleven wonen. Hij eiste uiteindelijk via de rechter dat bewoners per direct moesten vertrekken. Eind september gaf de rechter hem gelijk.

