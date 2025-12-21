Lichtshow sluit feestjaar Oudenbosch af na tegenslagen: ‘Trots overheerst’
Na een jaar vol feest, maar ook met de nodige tegenslagen, heeft Oudenbosch het 750-jarig jubileum donderdagavond alsnog groots afgesloten met een lichtshow op de basiliek. Woensdag ging de show nog niet door vanwege technische problemen en eerder dit jaar kwam het feestjaar onder druk te staan door de verduistering van tienduizenden euro’s door een penningmeester.
Het was nog een hele uitdaging om de lichtshow voor elkaar te krijgen, vertelt organisator Femke. “Iemand van onze organisatie zag zoiets in Utrecht en dacht: hoe vet zou dat zijn op onze basiliek. Normaal ben je hier een jaar mee bezig, maar wij hebben dit in anderhalve maand voor elkaar gekregen”, zegt ze.
En dan is het niet zo gek dat het er woensdagavond technische problemen waren met de lichtshow en deze niet door ging. Eerder dit jaar kwam het jubileumjaar bovendien onder druk te staan toen bleek dat een penningmeester tienduizenden euro’s had verduisterd.
“Dan is de vraag: wat ga je doen? Ga je het dan afblazen omdat één iemand zoiets doet? Dat vinden we ook suf. Daar kan de rest van het dorp ook niks aan doen. We wilden het feestelijk afsluiten", zegt Vugts.
Die keuze werd zondagavond zichtbaar beloond. Het hele dorp liep uit om de basiliek te zien oplichten. “Het was heel mooi. Superdruk ook, maar dat maakte het juist leuk”, zegt Gionno. Laura stond zichtbaar trots te kijken. “Dan ben je toch trots dat je hier mag wonen.”
Ook kinderen keken hun ogen uit. De 9-jarige Merle kon het bijna niet geloven. “Ik vond het ook mooi. Ik had nooit gedacht dat dit in ons dorp kon”, zegt ze. Ize was net zo enthousiast. “Het zag er echt gaaf uit.”
Jan-Willem kwam speciaal terug naar Oudenbosch, waar hij eerder woonde. “Ik vond het echt leuk. Nooit verwacht”, zegt hij. “Een paar jaar geleden was Oudenbosch altijd saai. Maar als je ziet wat ze nu allemaal organiseren, dat is gewoon leuk. Oudenbosch is echt aan het veranderen.”
De lichtshow vertelde het verhaal van Oudenbosch en werd mede mogelijk gemaakt door veel inwoners die een rol speelden in het project. Ondanks de eerdere tegenslagen overheerst bij bezoekers en organisatie vooral trots. “Voor wat we in deze korte tijd hebben neergezet is het waanzinnig”, zegt Femke.
Bezoeker Francien is het daar helemaal mee eens. “Het was ontzettend gaaf. Het hele verhaal van Oudenbosch zat erin. Schitterend om te zien.”