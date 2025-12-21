Lichtshow sluit feestjaar Oudenbosch af na tegenslagen: ‘Trots overheerst’

Na een jaar vol feest, maar ook met de nodige tegenslagen, heeft Oudenbosch het 750-jarig jubileum donderdagavond alsnog groots afgesloten met een lichtshow op de basiliek. Woensdag ging de show nog niet door vanwege technische problemen en eerder dit jaar kwam het feestjaar onder druk te staan door de verduistering van tienduizenden euro’s door een penningmeester.

Het was nog een hele uitdaging om de lichtshow voor elkaar te krijgen, vertelt organisator Femke. “Iemand van onze organisatie zag zoiets in Utrecht en dacht: hoe vet zou dat zijn op onze basiliek. Normaal ben je hier een jaar mee bezig, maar wij hebben dit in anderhalve maand voor elkaar gekregen”, zegt ze.

En dan is het niet zo gek dat het er woensdagavond technische problemen waren met de lichtshow en deze niet door ging. Eerder dit jaar kwam het jubileumjaar bovendien onder druk te staan toen bleek dat een penningmeester tienduizenden euro’s had verduisterd.

“Dan is de vraag: wat ga je doen? Ga je het dan afblazen omdat één iemand zoiets doet? Dat vinden we ook suf. Daar kan de rest van het dorp ook niks aan doen. We wilden het feestelijk afsluiten", zegt Vugts.