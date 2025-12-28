Vleeskuikens vergast en geruimd: 'Moeilijk om plekje te geven'
In het buitengebied van Deurne heerst zondagochtend een akelige stilte terwijl 162.000 vleeskuiken worden geruimd. Zaterdag werd op een pluimveehouderij aan de Ommezwanksedijk vogelgriep vastgesteld. “Dit is een mokerslag en zeer zorgwekkend”, zegt Peter van de Pas van de Vakgroep Pluimveehouderij.
Zwarte hekken, mensen in beschermde pakken, stoom en een shovel die gedode vleeskuikens in een vrachtwagen kiept. Dat is het beeld zondagochtend vanaf halfacht bij de pluimveehouderij in Deurne. Rond het middaguur is de helft van de 162.000 vleeskuikens gedood en onderweg naar het destructiebedrijf in Son.
Hoe werkt het ruimen van vleeskuikens?
“Dit is heel triest”, zegt een medewerker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). “Het is helaas niet de eerste keer.”Eerder deze maand werden in Uitwijk, in het noorden van Brabant, al 80.000 vleeskuikens geruimd. En de afgelopen dagen waren er meerdere besmettingen in het noorden van Limburg.
Een medewerker van de NVWA legt uit hoe de ruiming van de vleeskuikens gaat. “De kuikens worden in de stallen vergast. Door een zuurstoftekort sterven ze snel. De dode kuikens worden uit de stallen gehaald en afgevoerd naar Rendac in Son.” Vervolgens worden de stallen ontsmet en mogen er minimaal dertig dagen geen dieren de stal in.
Hoe komt vogelgriep de stal binnen?
De getroffen pluimveehouder wil niet reageren en ook collega’s in de straat zijn te emotioneel om iets te zeggen. Peter van de Pas, voorzitter van de Kring Vleeskuikens van LTO/NOP, noemt die nieuwe besmetting een mokerslag. “Dit is zwaar teleurstellend en zuur voor zowel de ondernemers als de dieren.”
Hij noemt het zorgwekkend dat er weer een locatie bij is gekomen. “Dit is het vierde geval in die regio in een paar dagen. Nu trekt het richting Brabant.” De pluimveehouder kun je volgens Van de Pas niks verwijten. “Iedere ondernemer is druk bezig om het virus buiten de deur te houden. Via de pluimveerhouder zelf zal het niet binnengekomen zijn.”
“Iedereen die een stal binnen gaat moet zich omkleden en zijn laarzen ontsmetten”, legt Van de Pas uit. “Het moet dus op een andere manier binnengekomen zijn. In de stallen zit ventilatie, dat is belangrijk. Via die weg kan een besmet stofdeeltje of veertje binnen zijn gekomen.”
Wat gaan wij merken van de vogelgriep?
De impact op de boer en zijn gezin is groot, weet Van de Pas die zelf ook pluimveehouder is. “Dit is het lastigste wat je kunt meemaken. Het is erg moeilijk om dit een plekje te geven. Je bedrijf komt ineens leeg te staan terwijl je gewend bent elke dag voor die dieren te zorgen.” Minimaal dertig dagen mogen er geen pluimveedieren de stal in.
Als Brabanders gaan we niet direct iets merken van de uitbraak. “De sector staat stil nu. Bij de getroffen boer is er leegstand en in een straal van tien kilometer geldt een vervoersverbod.” In dat gebied kunnen bijvoorbeeld eieren niet naar de supermarkt. Als de vogelgriep verder om zich heen slaat kan het volgens Van de Pas voor lege schappen en hogere prijzen zorgen. “Voor de duidelijkheid: het eten in de schappen is veilig.”
Ondertussen gaat de ruiming van de vleeskuikens zondagmiddag door. Terwijl de ene naar de andere stal wordt leeggehaald, zijn andere medewerkers bezig alles te reinigen en de ontsmetten. Alles in een poging om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.