Vleeskuikens vergast en geruimd: 'Moeilijk om plekje te geven'

In het buitengebied van Deurne heerst zondagochtend een akelige stilte terwijl 162.000 vleeskuiken worden geruimd. Zaterdag werd op een pluimveehouderij aan de Ommezwanksedijk vogelgriep vastgesteld. “Dit is een mokerslag en zeer zorgwekkend”, zegt Peter van de Pas van de Vakgroep Pluimveehouderij.

Zwarte hekken, mensen in beschermde pakken, stoom en een shovel die gedode vleeskuikens in een vrachtwagen kiept. Dat is het beeld zondagochtend vanaf halfacht bij de pluimveehouderij in Deurne. Rond het middaguur is de helft van de 162.000 vleeskuikens gedood en onderweg naar het destructiebedrijf in Son. Hoe werkt het ruimen van vleeskuikens?

“Dit is heel triest”, zegt een medewerker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). “Het is helaas niet de eerste keer.”Eerder deze maand werden in Uitwijk, in het noorden van Brabant, al 80.000 vleeskuikens geruimd. En de afgelopen dagen waren er meerdere besmettingen in het noorden van Limburg. Een medewerker van de NVWA legt uit hoe de ruiming van de vleeskuikens gaat. “De kuikens worden in de stallen vergast. Door een zuurstoftekort sterven ze snel. De dode kuikens worden uit de stallen gehaald en afgevoerd naar Rendac in Son.” Vervolgens worden de stallen ontsmet en mogen er minimaal dertig dagen geen dieren de stal in.

Hoe komt vogelgriep de stal binnen?

De getroffen pluimveehouder wil niet reageren en ook collega’s in de straat zijn te emotioneel om iets te zeggen. Peter van de Pas, voorzitter van de Kring Vleeskuikens van LTO/NOP, noemt die nieuwe besmetting een mokerslag. “Dit is zwaar teleurstellend en zuur voor zowel de ondernemers als de dieren.”

Alles wordt gereinigd om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen (foto: Noël van Hooft).