In deze elf gemeenten in Brabant vind je vuurwerkvrije zones
In Brabant zijn er tijdens de jaarwisseling elf gemeenten met vuurwerkvrije zones om overlast te voorkomen. In deze gebieden mag je tussen 31 december om zes uur ’s avonds en 1 januari om twee uur ’s nachts geen vuurwerk afsteken. Hier lees je om welke plekken het gaat.
In Eindhoven en Tilburg is het helemaal verboden om vuurwerk af te steken. In Breda waren er eerder al vuurwerkvrije zones, maar de gemeente breidt dit jaar uit met extra plekken. Breda komt nu in totaal uit op 22 vuurwerkvrije gebieden.
De nieuwe vuurwerkvrije zones liggen onder meer bij de stationspleinen, op het Mgr. Nolensplein en bij winkelcentrum Heksenwiel. Woonzorgcentra Vuchterhage en De Hillen worden ook vuurwerkvrij. De zone rond kinderboerderij Parkhoeve wordt groter, zodat het daar ook rustiger blijft.
Den Bosch
In Den Bosch is er dit jaar ten opzichte van 2024 één plek bijgekomen. In totaal zijn er in de hele gemeente twintig vuurwerkvrije zones, waarvan zeventien dierenparkjes. Ook bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, zorgcentrum De Grevelingen en verzorgingstehuis Sint Jozefoord in Nuland geldt een verbod. Ook in de nabijgelegen gemeente Vught zijn vuurwerkvrije zones.
Boekel
In Boekel geldt een vuurwerkvrije zone voor de 'Nieuwjaarssprong'. Tijdens dit evenement springen motorrijders door een brandende hoepel. Je mag geen vuurwerk afsteken in een gedeelte van de Kennedystraat, een deel van het park bij de Raadstraat en op de parkeerplaatsen voor en achter supermarkt Plus.
Maashorst
In de gemeente Maashorst is een vuurwerkvrije zone rondom natuurgebied De Maashorst aangewezen. In Boxtel zijn vooral zones rondom dierenparkjes vuurwerkvrij.
Helmond
Er zijn in Helmond net als vorig jaar negen vuurwerkvrije zones, voornamelijk rondom het Elkerliek ziekenhuis, verschillende woonzorgcentra en dierenparkjes.
Geertruidenberg
Gemeente Geertruidenberg voegt dit jaar drie nieuwe zones toe. In totaal wordt er op dertien plekken rekening gehouden met vooral zorglocaties. Ook is het verboden om vuurwerk af te steken bij kinderboerderij De Kromme Akker in Geertruidenberg en bij de rotonde aan de Heemraadsingel in Raamsdonk.
Oirschot
In de gemeente Oirschot geldt een vuurwerkverbod binnen een straal van driehonderd meter rondom tankstations, woonzorgcentra, honden- en kattenpensions, en maneges en stallen met dieren.
De gemeente waarschuwt daarnaast dat er een verbod is tijdens openingstijden van winkels rondom onder andere de Markt, het Vrijthof, de Rijkesluisstraat en de Loop in Oirschot.
Tijdens kerkdiensten in de Oirschotse Sint-Petrusbasiliek en de Willibrorduskerk in Middelbeers mag er ook geen vuurwerk worden afgestoken, net als bij het Boterkerkje in Oirschot.
Oosterhout
Het uitgaansgebied in de Klappeijstraat is de enige vuurwerkvrije zone in Oosterhout.
Bergeijk
In de gemeente Bergeijk mag je geen vuurwerk afsteken op het plein en in de portieken bij supermarkt Jumbo aan de Elsenhof, en op minder dan honderd meter afstand van de zorgcentra ’t Hofhuys in Bergeijk en Lucia in Luyksgestel.
Drimmelen
Ook in gemeente Drimmelen geldt een vuurwerkverbod in de omgeving van verpleeg- en verzorgingstehuizen, dierenpensions en -parken en scholen. Daarnaast is er geen vuurwerk toegestaan in natuurgebied de Biesbosch en de binnenpolder van Terheijden.
Vuurwerkvrije vakantieparken
Wil je echt rust? Zoek dan een vakantiepark op. In verschillende parken in Brabant mag je geen vuurwerk afsteken, zoals op Kempen Recreatie in Veldhoven en Sandberghe in Uden. Vooral huisdiereigenaren ontvluchten op die manier steeds vaker het geknal.
Hier lees je alle verhalen over de jaarwisseling in Brabant.