In deze elf gemeenten in Brabant vind je vuurwerkvrije zones

In Brabant zijn er tijdens de jaarwisseling elf gemeenten met vuurwerkvrije zones om overlast te voorkomen. In deze gebieden mag je tussen 31 december om zes uur ’s avonds en 1 januari om twee uur ’s nachts geen vuurwerk afsteken. Hier lees je om welke plekken het gaat.

In Eindhoven en Tilburg is het helemaal verboden om vuurwerk af te steken. In Breda waren er eerder al vuurwerkvrije zones, maar de gemeente breidt dit jaar uit met extra plekken. Breda komt nu in totaal uit op 22 vuurwerkvrije gebieden.

De nieuwe vuurwerkvrije zones liggen onder meer bij de stationspleinen, op het Mgr. Nolensplein en bij winkelcentrum Heksenwiel. Woonzorgcentra Vuchterhage en De Hillen worden ook vuurwerkvrij. De zone rond kinderboerderij Parkhoeve wordt groter, zodat het daar ook rustiger blijft.

Den Bosch

In Den Bosch is er dit jaar ten opzichte van 2024 één plek bijgekomen. In totaal zijn er in de hele gemeente twintig vuurwerkvrije zones, waarvan zeventien dierenparkjes. Ook bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, zorgcentrum De Grevelingen en verzorgingstehuis Sint Jozefoord in Nuland geldt een verbod. Ook in de nabijgelegen gemeente Vught zijn vuurwerkvrije zones.

Boekel

In Boekel geldt een vuurwerkvrije zone voor de 'Nieuwjaarssprong'. Tijdens dit evenement springen motorrijders door een brandende hoepel. Je mag geen vuurwerk afsteken in een gedeelte van de Kennedystraat, een deel van het park bij de Raadstraat en op de parkeerplaatsen voor en achter supermarkt Plus.

Maashorst

In de gemeente Maashorst is een vuurwerkvrije zone rondom natuurgebied De Maashorst aangewezen. In Boxtel zijn vooral zones rondom dierenparkjes vuurwerkvrij.

Helmond

Er zijn in Helmond net als vorig jaar negen vuurwerkvrije zones, voornamelijk rondom het Elkerliek ziekenhuis, verschillende woonzorgcentra en dierenparkjes.