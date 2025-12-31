Live oudejaarsblog | Nog snel een lot kopen, hond doodsbang voor vuurwerk

18:38

De politie heeft woensdagmiddag in Oss een grote hoeveelheid zeer zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen bij een huis aan de Braakstraat. Het vuurwerk lag opgeslagen onder een carport midden in een woonwijk. De politie spreekt van een 'enorme vondst'.

Onder de carport vonden agenten onder meer honderden cobra’s en tientallen shells. Het gaat om vuurwerk uit de verboden categorie F4, die alleen is bedoeld voor professioneel gebruik.

Een man van 24 uit Oss is opgepakt.