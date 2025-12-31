Live oudejaarsdag | Enorme rij bij oliebollenkraam, ook drukte in Efteling

14:38

Om twaalf uur is het natuurlijk tijd om de champagne te ploppen! Sylvia Alewijn runt samen met Hans Vos al 34 jaar Wijnhuis Oktober in Breda. Wil je last minute nog een bubbel regelen? Bedenk dan goed waar je ‘m bij gaat drinken, tipt Sylvia. "In Nederland combineren we champagne vaak met oliebollen, maar eigenlijk is dat de slechtste combinatie die je kan bedenken", vertelt ze.

"De smaak van de champagne is natuurlijk heel persoonlijk. De een wil bijvoorbeeld een wat hardere borrel dan de ander. Als je er de hele avond van moet drinken, kan je beter voor een wat zachtere champagne gaan. Veel mensen kiezen ervoor om alleen om twaalf uur te proosten, en kopen dan een wat duurdere fles. Het belangrijkste is dat je iets uitzoekt dat je zelf lekker vindt. Bij ons staan allemaal flessen open die je kan proeven!"