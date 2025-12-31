Live oudejaarsdag | Hond is doodsbang voor vuurwerk, baasje doet oproep
Oliebollen inslaan en champagne ploppen: het is de laatste dag van 2025. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alles wat er gebeurt op deze oudejaarsdag.
Liveblog
Inwoners Empel doen oproep voor vuurwerkpauzes voor huisdieren
DTV meldt dat buurtbewoners in Empel willen dat er tijdens de jaarwisseling rekening wordt gehouden met huisdieren. Ze willen vuurwerkpauzes, zodat honden tussendoor rustig naar buiten kunnen.
"Wij gunnen iedereen zijn pleziertjes, maar onze honden ook een stressvrije plaspauze. Geef ons alsjeblieft een momentje van: 13:00 tot 13:30 uur, 18:30 tot 19:00 uur en 22:00 tot 22:30 uur", is te lezen in een Facebookbericht.
Hond Brookie is doodsbang door vuurwerk, baasje Sylvia hoopt dat bord helpt
Al weken is de hond van Sylvia Donkers (26) uit Oosterhout doodsbang door knallen van vuurwerk. Brookie durft het huis bijna niet meer uit, waardoor hij soms uren zijn urine en ontlasting moet ophouden.
“We hebben hem meegenomen uit Australië”, vertelt Sylvia. “Hij is vroeger mishandeld, dus hij heeft al van alles meegemaakt. Maar dit nog niet.”
Sylvia kocht een speciaal jasje, iets voor over zijn oren, medicijnen, een bench, maar niks helpt. Daarom heeft Brookies baasje sinds woensdagochtend een groot, geschilderd doek in de voortuin staan. De boodschap: géén vuurwerk voor Sylvia’s huis.
“Maar eigenlijk is het bedoeld als oproep om aan álle dieren te denken als je ergens vuurwerk wil afsteken. Aan vogels, zwanen en katten. Ik heb niet de illusie dat mensen nu niks meer gaan afsteken, maar erover nadenken is al iets.”
Lange rij langs Sint Jan in Den Bosch
Op de Parade in Den Bosch moeten oliebolliefhebbers ook even geduld hebben. Ben staat al een kwartier in de rij. "Nog één kwartier te gaan", denkt hij. "Dit is de eerste keer dat ik zo lang in de rij sta. Ik ga voor zes man aan oliebollen halen maar ik heb het ervoor over.”
Plop!
Om twaalf uur is het natuurlijk tijd om de champagne te ploppen! Sylvia Alewijn runt samen met Hans Vos al 34 jaar Wijnhuis Oktober in Breda. Wil je last minute nog een bubbel regelen? Bedenk dan goed waar je ‘m bij gaat drinken, tipt Sylvia. "In Nederland combineren we champagne vaak met oliebollen, maar eigenlijk is dat de slechtste combinatie die je kan bedenken", vertelt ze.
"De smaak van de champagne is natuurlijk heel persoonlijk. De een wil bijvoorbeeld een wat hardere borrel dan de ander. Als je er de hele avond van moet drinken, kan je beter voor een wat zachtere champagne gaan. Veel mensen kiezen ervoor om alleen om twaalf uur te proosten, en kopen dan een wat duurdere fles. Het belangrijkste is dat je iets uitzoekt dat je zelf lekker vindt. Bij ons staan allemaal flessen open die je kan proeven!"
Bij de Helmondsche Gebakkroam staat een enorme rij
In de Efteling is het lekker druk
De kunst van het opwarmen van de oliebol
De oliebollen voor vanavond worden al ingeslagen. Maar hoe warm je ze later op zonder dat ze droog, taai of juist zompig worden? We kregen advies van oliebollenbakker Kai. Lees het hier!
Spectaculair decor in Eindhoven
In Eindhoven geldt een vuurwerkverbod. In plaats daarvan is er een feest met met een vuurwerk- en lichtshow en muziek: New Years EHVE. Omroep Brabant zendt de vuurwerkshow woensdagavond vanaf tien uur live uit. Lees hier hoe de nieuwjaarsshow gemaakt wordt.
Nog niet overal staan er rijen dik bij de oliebollenkraam
Stilte voor de storm bij deze oliebollenkraam in Son en Breugel, waar ze woensdagochtend nog druk bezig zijn met de laatste voorbereidingen.
Wie bel je als je de hulpdiensten nodig hebt?
Koud maar droog tijdens de jaarwisseling
De winterjas moet allicht aan tijdens de jaarwisseling, maar verder wordt het weer eigenlijk verrassend aangenaam met oud en nieuw. Benieuwd naar het hele weerbericht? Lees het hier.
Geen vuurwerk in deze gemeenten
Er komt een nationaal vuurwerkverbod, maar in sommige gemeenten in Brabant is het dit jaar al verboden om vuurwerk af te steken. Op het kaartje hieronder zie je om welke plekken het gaat. In dit artikel lees je uitgebreid over de vuurwerkvrije zones.