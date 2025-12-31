Live oudejaarsdag | Hond is doodsbang voor vuurwerk, baasje doet oproep

16:07

Al weken is de hond van Sylvia Donkers (26) uit Oosterhout doodsbang door knallen van vuurwerk. Brookie durft het huis bijna niet meer uit, waardoor hij soms uren zijn urine en ontlasting moet ophouden.

“We hebben hem meegenomen uit Australië”, vertelt Sylvia. “Hij is vroeger mishandeld, dus hij heeft al van alles meegemaakt. Maar dit nog niet.”

Sylvia kocht een speciaal jasje, iets voor over zijn oren, medicijnen, een bench, maar niks helpt. Daarom heeft Brookies baasje sinds woensdagochtend een groot, geschilderd doek in de voortuin staan. De boodschap: géén vuurwerk voor Sylvia’s huis.

“Maar eigenlijk is het bedoeld als oproep om aan álle dieren te denken als je ergens vuurwerk wil afsteken. Aan vogels, zwanen en katten. Ik heb niet de illusie dat mensen nu niks meer gaan afsteken, maar erover nadenken is al iets.”