Live oudejaarsdag | Nog niet overal rijen dik bij de oliebollenkraam
Het is de laatste dag van 2025. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alles wat er gebeurt op deze oudejaarsdag.
Liveblog
Spectaculair decor in Eindhoven
In Eindhoven geldt een vuurwerkverbod. In plaats daarvan is er een feest met met een vuurwerk- en lichtshow en muziek: New Years EHVE. Omroep Brabant zendt de vuurwerkshow woensdagavond vanaf tien uur live uit. Lees hier hoe de nieuwjaarsshow gemaakt wordt.
Nog niet overal staan er rijen dik bij de oliebollenkraam
Stilte voor de storm bij deze oliebollenkraam in Son en Breugel, waar ze woensdagochtend nog druk bezig zijn met de laatste voorbereidingen.
Wie bel je als je de hulpdiensten nodig hebt?
Koud maar droog tijdens de jaarwisseling
De winterjas moet allicht aan tijdens de jaarwisseling, maar verder wordt het weer eigenlijk verrassend aangenaam met oud en nieuw. Benieuwd naar het hele weerbericht? Lees het hier.
Geen vuurwerk in deze gemeenten
Er komt een nationaal vuurwerkverbod, maar in sommige gemeenten in Brabant is het dit jaar al verboden om vuurwerk af te steken. Op het kaartje hieronder zie je om welke plekken het gaat. In dit artikel lees je uitgebreid over de vuurwerkvrije zones.