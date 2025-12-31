Navigatie overslaan
LIVEBLOG

Live oudejaarsdag | Nog niet overal rijen dik bij de oliebollenkraam

Vandaag om 09:00 • Aangepast vandaag om 11:22
Een oliebollenkraam in Son en Breugel (Foto: Omroep Brabant).
Het is de laatste dag van 2025. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alles wat er gebeurt op deze oudejaarsdag.

Temmie van Uden

Liveblog

11:22

Spectaculair decor in Eindhoven

In Eindhoven geldt een vuurwerkverbod. In plaats daarvan is er een feest met met een vuurwerk- en lichtshow en muziek: New Years EHVE. Omroep Brabant zendt de vuurwerkshow woensdagavond vanaf tien uur live uit. Lees hier hoe de nieuwjaarsshow gemaakt wordt.

09:45

Nog niet overal staan er rijen dik bij de oliebollenkraam

Stilte voor de storm bij deze oliebollenkraam in Son en Breugel, waar ze woensdagochtend nog druk bezig zijn met de laatste voorbereidingen.

09:45

Een oliebollenkraam in Son en Breugel (Foto: Omroep Brabant).
09:34

Wie bel je als je de hulpdiensten nodig hebt?

08:58

Koud maar droog tijdens de jaarwisseling

De winterjas moet allicht aan tijdens de jaarwisseling, maar verder wordt het weer eigenlijk verrassend aangenaam met oud en nieuw. Benieuwd naar het hele weerbericht? Lees het hier.

08:53

Geen vuurwerk in deze gemeenten

Er komt een nationaal vuurwerkverbod, maar in sommige gemeenten in Brabant is het dit jaar al verboden om vuurwerk af te steken. Op het kaartje hieronder zie je om welke plekken het gaat. In dit artikel lees je uitgebreid over de vuurwerkvrije zones.

09:52

