Dit bedrijf verwerkt kippen die geruimd zijn na ontdekking van vogelgriep

Verwerkingsbedrijf Rendac in Son heeft het extra druk door de uitbraak van de vogelgriep in Nederland, maar heeft geen capaciteitsproblemen. Sinds de nieuwste uitbraak van de vogelgriep in oktober zijn er in Nederland ruim 1,6 miljoen kippen geruimd, zo is op te maken uit cijfers van de Rijksoverheid.

"We zijn standaard ingericht om dit type besmet materiaal te verwerken", zegt directeur Sjors Beerendonk. Brabant leek lange tijd buiten schot te blijven, maar voor de pluimveehouders zijn het al maanden angstige tijden. Hun vrees kwam uit toen een vleeskuikenbedrijf in Uitwijk op 10 december besmet bleek te zijn. Daar werden 80 duizend kippen geruimd. Op 27 december bleek een bedrijf in Deurne besmet te zijn. Daar zijn 162 duizend vleeskuikens geruimd. Deurne ligt niet ver van het Limburgse Ysselsteyn, waar in korte tijd drie uitbraken waren.

Al het geruimde pluimvee komt bij Rendac in Son terecht. "Rendac is het enige bedrijf in Nederland dat dit soort dierlijke bijproducten kan en mag verwerken", zegt Beerendonk. "We verwerken dus alle geruimde dieren van heel Nederland en niet alleen vanuit Brabant."

"Het wordt ingezet als bron voor de opwekking van groene energie."