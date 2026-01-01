Advertentie
112-nieuws: Garagebox in Eindhoven: mogelijk brandstichting • Auto in vlammen op in Eindhoven
Vandaag om 02:14
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
02:14
Garagebox in Eindhoven: mogelijk brandstichting
Op nieuwjaarsnacht stond een garagebox aan het Stieltjespad in Eindhoven in brand.
01:29
Auto in vlammen op in Eindhoven
Op Nieuwjaarsnacht is een auto aan de Groenewoudseweg in Eindhoven volledig in vlammen op gegaan.
01:10
Vier schuurtjes in brand in Waalwijk
Vlak voor het nieuwe jaar is in Waalwijk brand uitgebroken in vier schuurtjes aan de Beethovenlaan. De schuurtjes horen bij de huizen.
00:57
Aanhoudingen in Roosendaal, agenten bekogeld met zwaar vuurwerk
In meerdere wijken in Roosendaal zijn mensen opgepakt rondom de jaarwisseling. Agenten zouden bekogeld zijn met zwaar vuurwerk. In de wijk Groot Kroeven zijn zeven personen aangehouden, meldt de politie.
00:46
Grote brand op dak en bovenste verdieping van woontoren in Eindhoven
In een woontoren in Eindhoven heeft grote uitslaande brand gewoed woensdagnacht. Er waren vlammen en dikke rookwolken vanaf het dak te zien van De Caai aan de Hugo van der Goeslaan. De flat is nog in aanbouw.
00:34
NL-Alert: extreem druk bij 112, bel alleen bij levensgevaar
Het is "extreem druk" bij het alarmnummer 112, meldt NL-Alert kort na de jaarwisseling. De melding werd naar iedereen verstuurd. Mensen moeten het nummer alleen bellen bij levensbedreigende situaties.
23:55
Politie haalt hondje van de A2, agent gebeten in hand
De politie heeft woensdagavond een hondje dat op de A2 bij Leende liep gered. Agenten waren met spoed onderweg naar Budel en konden op het nippertje een aanrijding met het hondje voorkomen.
23:25
Explosie blaast voorgevel van huis eruit in Breda
Een explosie heeft de voorkant van een huis aan de Veestraat in Breda verwoest woensdagavond. Buurtbewoners schrokken rond tien over half tien van enorme knal in de wijk Belcrum. Buiten zagen ze vervolgens een ravage.
23:14
Brand in houten schuur in Cuijk
Een houten schuur achter een woning aan de Grotestraat in Cuijk is woensdag in brand gevlogen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
23:07
Brand verwoest en beschadigt auto's in Boxmeer
Aan de Stationsweg in Boxmeer is woensdagavond een auto in brand gevlogen. De Kia Picanto is total loss door de vlammen. Een auto die ernaast stond raakte flink beschadigd.
