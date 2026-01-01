112-nieuws: Garagebox in Eindhoven: mogelijk brandstichting • Auto in vlammen op in Eindhoven

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

02:14 Garagebox in Eindhoven: mogelijk brandstichting Op nieuwjaarsnacht stond een garagebox aan het Stieltjespad in Eindhoven in brand. Lees verder

01:29 Auto in vlammen op in Eindhoven Op Nieuwjaarsnacht is een auto aan de Groenewoudseweg in Eindhoven volledig in vlammen op gegaan. Lees verder

01:10 Vier schuurtjes in brand in Waalwijk Vlak voor het nieuwe jaar is in Waalwijk brand uitgebroken in vier schuurtjes aan de Beethovenlaan. De schuurtjes horen bij de huizen. Lees verder

00:57 Aanhoudingen in Roosendaal, agenten bekogeld met zwaar vuurwerk In meerdere wijken in Roosendaal zijn mensen opgepakt rondom de jaarwisseling. Agenten zouden bekogeld zijn met zwaar vuurwerk. In de wijk Groot Kroeven zijn zeven personen aangehouden, meldt de politie. Lees verder

00:46 Grote brand op dak en bovenste verdieping van woontoren in Eindhoven In een woontoren in Eindhoven heeft grote uitslaande brand gewoed woensdagnacht. Er waren vlammen en dikke rookwolken vanaf het dak te zien van De Caai aan de Hugo van der Goeslaan. De flat is nog in aanbouw. Lees verder

00:34 NL-Alert: extreem druk bij 112, bel alleen bij levensgevaar Het is "extreem druk" bij het alarmnummer 112, meldt NL-Alert kort na de jaarwisseling. De melding werd naar iedereen verstuurd. Mensen moeten het nummer alleen bellen bij levensbedreigende situaties. Lees verder

23:55 Politie haalt hondje van de A2, agent gebeten in hand De politie heeft woensdagavond een hondje dat op de A2 bij Leende liep gered. Agenten waren met spoed onderweg naar Budel en konden op het nippertje een aanrijding met het hondje voorkomen. Lees verder

23:25 Explosie blaast voorgevel van huis eruit in Breda Een explosie heeft de voorkant van een huis aan de Veestraat in Breda verwoest woensdagavond. Buurtbewoners schrokken rond tien over half tien van enorme knal in de wijk Belcrum. Buiten zagen ze vervolgens een ravage. Lees verder

23:14 Brand in houten schuur in Cuijk Een houten schuur achter een woning aan de Grotestraat in Cuijk is woensdag in brand gevlogen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Lees verder