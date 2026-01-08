112-nieuws: Lichaam vermiste Robin (27) uit Rosmalen gevonden in de Waal • Agenten houden bij toeval drugsdealer aan in Tilburg

Advertentie
Vandaag om 16:37
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
16:37
Lichaam vermiste Robin (27) uit Rosmalen gevonden in de Waal
De politie heeft donderdag het lichaam van de vermiste Robin (27) uit Rosmalen gevonden. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) heeft het lichaam gevonden in de Waal bij Zaltbommel.
15:58
Agenten houden bij toeval drugsdealer aan in Tilburg
Een drugsdealer is woensdag bij toeval aangehouden in Tilburg. Agenten controleerde de technische staat van een auto aan de Arke Noëstraat, maar vonden in het voertuig een tasje met drugs. Dit veranderde situatie en de bestuurder, een 30-jarige man uit de stad, werd aangehouden.
14:39
75-jarige vermiste man weer terecht
De 75-jarige man die donderdag enige tijd vermist was in de omgeving van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, is weer terecht en verkeert in goede gezondheid.
13:37
Man (75) vermist in Den Bosch: te voet vertrokken
In Den Bosch wordt een 75-jarige man vermist. Hij is sinds donderdagochtend 10.30 uur vermist in de buurt van het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de Henri Dunantstraat. Hij is te voet vertrokken, maar in welke richting is onbekend.
11:27
Bewoner aangevallen bij thuiskomst en beroofd, daders op de vlucht
De politie zoekt getuigen van een overal bij een woning aan de Bagijnestraat in Woudrichem. Dit gebeurde dinsdagavond. Overvallers hebben toen persoonlijke spullen meegenomen.
05:38
Spekgladde weg in Lierop: twee auto's botsen op elkaar
Twee auto's zijn woensdagavond op elkaar gebotst op de Hogeweg in Lierop. De botsing ontstond door de gladheid op de weg in het buitengebied. Een van de bestuurders is ter plekke door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
