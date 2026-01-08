112-nieuws: Lichaam vermiste Robin (27) uit Rosmalen gevonden in de Waal • Agenten houden bij toeval drugsdealer aan in Tilburg

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

16:37 Lichaam vermiste Robin (27) uit Rosmalen gevonden in de Waal De politie heeft donderdag het lichaam van de vermiste Robin (27) uit Rosmalen gevonden. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) heeft het lichaam gevonden in de Waal bij Zaltbommel. Lees verder

15:58 Agenten houden bij toeval drugsdealer aan in Tilburg Een drugsdealer is woensdag bij toeval aangehouden in Tilburg. Agenten controleerde de technische staat van een auto aan de Arke Noëstraat, maar vonden in het voertuig een tasje met drugs. Dit veranderde situatie en de bestuurder, een 30-jarige man uit de stad, werd aangehouden. Lees verder

14:39 75-jarige vermiste man weer terecht De 75-jarige man die donderdag enige tijd vermist was in de omgeving van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, is weer terecht en verkeert in goede gezondheid. Lees verder

13:37 Man (75) vermist in Den Bosch: te voet vertrokken In Den Bosch wordt een 75-jarige man vermist. Hij is sinds donderdagochtend 10.30 uur vermist in de buurt van het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de Henri Dunantstraat. Hij is te voet vertrokken, maar in welke richting is onbekend. Lees verder

11:27 Bewoner aangevallen bij thuiskomst en beroofd, daders op de vlucht De politie zoekt getuigen van een overal bij een woning aan de Bagijnestraat in Woudrichem. Dit gebeurde dinsdagavond. Overvallers hebben toen persoonlijke spullen meegenomen. Lees verder