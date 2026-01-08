Commissaris in nieuwjaarstoespraak: 'Samenleving snakt naar saai'

"Onze samenleving snakt naar saaiheid", zei commissaris van de koning Ina Adema donderdagmiddag in haar nieuwjaarstoespraak. Saaiheid is volgens haar geen zwakte, maar de nieuwe vorm van lef. Daarnaast sprak Adema zich sterk uit tegen intimidatie van bestuurders en volksvertegenwoordigers en onderstreepte ze het belang van samenwerking, cultuur en innovatie. Drie bekende Brabanders kregen de titel 'Ereburger van Brabant'.

Zo is het volgens haar belangrijk dat Brabanders weten waar ze aan toe zijn. Dat lukt volgens haar als de basis op orde is en er niet geroepen wordt, maar wordt geïnvesteerd in de toekomst. "Een minister die een portefeuille op orde heeft. Een kabinet dat niet valt, maar stáát - ook als het stormt. Een politiek waarin ambtsdragers met respect worden bejegend", somde ze op.

De commissaris van de koning stond in haar toespraak in het provinciehuis in Den Bosch stil bij drie thema's: saai, samen en sprankelend. "Niet saai als kleurloos of behoudend, maar saai als: voorspelbaar, betrouwbaar en verantwoordelijk", zei Adema.

Vuist tegen intimidatie

Naar aanleiding van een actie van Farmers Defence Force (FDF) in december sprak de commissaris zich fel uit tegen intimidatie van bestuurders en volksvertegenwoordigers. De boerenorganisatie liet deurwaarders brieven bezorgen bij Statenleden thuis, om hen ertoe te bewegen niet in te stemmen met de nieuwe landbouwplannen van de provincie.

Daarnaast zag Adema intimidatie en geweld richting raadsleden en bestuurders rondom plannen voor asielzoekerscentra. "Een stevig debat hoort bij de democratie, maar bangmakerij en bedreigingen zijn onacceptabel", benadrukte ze.

Het thema 'samen' is volgens de commissaris cruciaal om verder te komen met belangrijke maatschappelijke opgaven als natuurherstel, brede welvaart en energietransitie, stedelijke vernieuwing, bereikbaarheid, natuurbrandbeheersing én erkenning van Q-koorts- en Long COVID-patiënten.

Serious Request en Rijksmuseum Eindhoven

Adema noemde Serious Request in Den Bosch als recent voorbeeld van maatschappelijke solidariteit. De komst van het Rijksmuseum naar Eindhoven noemde ze als voorbeeld van ambitie en bestuurlijk lef.

Sprankelend staat volgens de commissaris voor Brabant als creatieve, culturele en innovatieve provincie. Drie bekende Brabanders die dat als ambassadeur van de provincie onderstrepen, kregen de titel 'Ereburger van Brabant':