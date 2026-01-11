Blind vertrouwen op navigatie leidt tot bizarre afslagen

De vrouw die vrijdag haar GPS-instructies iets te letterlijk nam en met haar auto het Eindhovens Kanaal in reed, is zeker niet de eerste weggebruiker die op een onverwachte plek eindigt. Dit soort vreemde navigatiefouten komen vaker voor dan je denkt met hilarische, bizarre en soms gevaarlijke gevolgen.

Zo nam een vrouw in Oisterwijk vorig jaar een verkeerde afslag en belandde met haar auto midden op het spoor . Twee omstanders hielpen haar uit de wagen, maar een passerende intercity botste alsnog tegen de auto. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schrik zat er goed in. Niet voor het eerst: een paar jaar eerder, in 2022, gebeurde op dezelfde plek iets soortgelijks met een Belgische automobiliste.

Ook in Boxtel volgde een oudere vrouw in 2024 haar navigatie tot op de centimeter en reed ze het spoor op . Het treinverkeer lag tijdelijk stil, maar opnieuw raakte niemand gewond. Snelwegen en hoge snelheid Op de A17 bij Standdaarbuiten kwam een Belgische bestuurder in 2023 plotseling op de verkeerde rijhelft terecht . Volgens eigen zeggen volgde hij zijn navigatiesysteem, dat hem de verkeerde afslag op wees. Op dat moment reed hij frontaal op surveillerende agenten af, die met knipperlichten en handgebaren probeerden hem te stoppen. Gelukkig konden ze hem op tijd tot stilstand brengen, en raakte niemand gewond. Zijn rijbewijs werd ingenomen.

Trappen, bomen en onverwachte afritten

Niet alle navigatiefouten spelen zich op drukke wegen af. In ’s-Hertogenbosch nam een automobiliste in 2023 de verkeerde afslag en hobbelde met haar auto een trap af bij het Paleiskwartier, tot ze weer op de rijbaan kon rijden. Een voorbijganger filmde het opvallende tafereel, maar gelukkig bleef de vrouw ongedeerd.

In Chaam reed een jonge vrouw in 2013 tegen een boom omdat ze te trouw haar GPS volgde. Ze was niet bekend in de omgeving en dacht dat ze rechtdoor moest, terwijl de weg eigenlijk afboog. Haar auto gleed door de berm en kwam tot stilstand tegen de boom. Ze moest naar het ziekenhuis, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over.

Navigatie met zware voertuigen

Vrachtwagenchauffeurs gaan ook wel eens de mist in met hun navigatie. In Veldhoven reed een Duitse chauffeur in 2015 naast de McDonald’s van de N2 het veld in, omdat zijn verouderde GPS nog een oude afrit aangaf. De zware combinatie kwam vast te zitten in de modder en moest door een berger losgetrokken worden.

In Moergestel belandde in 2012 een andere vrachtwagen vol bieten in de sloot. De GPS stuurde hem door een modderige berm, waardoor de aanhanger wegglipte en scheef kwam te hangen. Met hulp van een graafmachine en een hijskraan kon de vrachtwagen weer op de weg worden gezet. De chauffeur hield er geen lichamelijke klachten aan over.