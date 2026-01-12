Theoloog kritisch over arrestatie Tom de Wal: 'gemeente moet uitleggen'

Gebedsgenezer Tom de Wal werd vrijdagavond gearresteerd tijdens een dienst bij Praise Tilburg. De gemeente bestempelde de bijeenkomst als evenement zonder vergunning. Cultuurtheoloog Frank Bosman noemt De Wal tegenover Omroep Tilburg een charlatan, maar is ook kritisch op het ingrijpen van gemeente Tilburg.

Cultuurtheoloog Frank Bosman van Tilburg University volgt de zaak rond gebedsgenezer Tom de Wal op de voet. Zijn oordeel is glashelder: "Tom de Wal misbruikt wanhopige mensen. Hij is een charlatan.” Maar Bosman is daarnaast kritisch op de manier waarop de gemeente Tilburg afgelopen weekend ingreep. "Het argument voor zijn arrestatie, dat er geen vergunning zou zijn aangevraagd, klopt eigenlijk niet”, zegt hij tegen de lokale omroep. "In Nederland heb je geen vergunning nodig voor een kerkdienst.” Vrijheid van godsdienst mag volgens hem alleen worden ingeperkt bij serieuze veiligheidsrisico’s. De Wal wilde afgelopen weekend genezingsdiensten houden in het Van der Valk Hotel Eindhoven, maar die werden door het hotel geannuleerd. Als alternatief week hij uit naar Praise Tilburg, een kerk waar hij vaker als spreker optreedt.

De gemeente Tilburg zette vervolgens een streep door de bijeenkomst. Volgens een woordvoerder beschikte Praise Tilburg niet over de vereiste evenementenvergunning. De gemeente stelt dat het niet om een reguliere kerkdienst ging, omdat er onder meer kaartjes waren gereserveerd en geen vergunning was aangevraagd. Leden waarschuwen

De Wal zette zijn dienst daarop voort op straat, maar werd daar gearresteerd. Praise Tilburg noemt die arrestatie ‘onacceptabel’ en stelt dat het ging om "een gewone kerkdienst, waarin Jezus werd aanbeden en gebeden werd voor genezing en herstel."



Tom de Wal werd tijdens een interview met Omroep Brabant gearresteerd. Hier zie je de beelden: