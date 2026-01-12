Theoloog over arrestatie Tom de Wal: 'Opgepakt worden is zijn droom'
Gebedsgenezer Tom de Wal werd vrijdagavond gearresteerd tijdens een dienst bij Praise Tilburg. De gemeente bestempelde de bijeenkomst als evenement zonder vergunning. Cultuurtheoloog Frank Bosman noemt De Wal tegenover Omroep Tilburg een charlatan, maar is ook kritisch over het ingrijpen van de gemeente Tilburg.
Cultuurtheoloog Frank Bosman van Tilburg University volgt de zaak rond gebedsgenezer Tom de Wal op de voet. Zijn oordeel is glashelder: "Tom de Wal misbruikt wanhopige mensen. Hij is een charlatan.”
Maar Bosman is daarnaast kritisch op de manier waarop de gemeente Tilburg afgelopen weekend ingreep. "Het argument voor zijn arrestatie, dat er geen vergunning zou zijn aangevraagd, klopt eigenlijk niet”, zegt hij tegen de lokale omroep. "In Nederland heb je geen vergunning nodig voor een kerkdienst.” Vrijheid van godsdienst mag volgens hem alleen worden ingeperkt bij serieuze veiligheidsrisico’s.
De Wal wilde afgelopen weekend genezingsdiensten houden in het Van der Valk Hotel Eindhoven, maar die werden door het hotel geannuleerd. Als alternatief week hij uit naar Praise Tilburg, een kerk waar hij vaker als spreker optreedt.
De gemeente Tilburg zette vervolgens een streep door de bijeenkomst. Volgens een woordvoerder beschikte Praise Tilburg niet over de vereiste evenementenvergunning. De gemeente stelt dat het niet om een reguliere kerkdienst ging, omdat er onder meer kaartjes waren gereserveerd en geen vergunning was aangevraagd.
Leden waarschuwen
De Wal zette zijn dienst voort op straat, maar werd daar gearresteerd. Praise Tilburg noemt die arrestatie ‘onacceptabel’ en stelt dat het ging om 'een gewone kerkdienst, waarin Jezus werd aanbeden en gebeden werd voor genezing en herstel'.
Tom de Wal werd tijdens een interview met Omroep Brabant gearresteerd. Hier zie je de beelden:
Bosman ziet een duidelijke rol voor de grote, traditionele kerken. Zij hebben eeuwenlange ervaring met dit soort figuren. Als gewone hulp moeilijk te krijgen is, ontstaan er gaten. De traditionele kerken vullen die vaak niet helemaal op, maar zij kunnen hun leden wel waarschuwen voor misleiding.
Tegelijkertijd zet hij zijn vraagtekens bij het handelen van de gemeente. "Vrijheid van godsdienst mag niet zomaar worden beperkt. Daar moeten duidelijke, goed onderbouwde redenen voor zijn", vertelt hij. "Een arrestatie omdat een kerkdienst als ‘evenement’ wordt gezien, is juridisch twijfelachtig. En de gemeente moet altijd openbaar uitleggen waarom zij ingrijpt.”
Gunstig voor De Wal
Op Instagram schrijft De Wal dat hij is tegengehouden en dat hij in Nederland is gearresteerd omdat hij op straat bad. "Geen enkele burgemeester of agent heeft de bevoegdheid je te verbieden te bidden”, schrijft hij.
"Dit had voor zijn eigen achterban en zijn imago nauwelijks beter kunnen uitpakken”, zegt Bosman. "Opgepakt worden is de droom van elke reactionaire prediker. Dan ben je ineens degene die wordt vervolgd door een boze overheid. Voor zijn volgers is dit het bewijs dat hij goed zit."
De Wal werd later die avond, rond kwart voor tien, vrijgelaten. Hij kreeg een bekeuring voor het overtreden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
