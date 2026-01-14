Advertentie
112-nieuws: Vuurwapen en vol magazijn gevonden in auto, bestuurder opgepakt • Licht uit in Helmond: honderden adressen tijdelijk zonder stroom
Vandaag om 13:11
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
13:11
Vuurwapen en vol magazijn gevonden in auto, bestuurder opgepakt
In een auto op de Nieuwlandsedijk in Standdaarbuiten is dinsdagavond een vuurwapen en een geladen magazijn gevonden. De 36-jarige bestuurder uit Breda werd direct opgepakt. Dat gebeurde tijdens een politiecontrole.
11:20
Licht uit in Helmond: honderden adressen tijdelijk zonder stroom
In Helmond hadden 'minder dan duizend adressen' woensdagochtend last van een stroomstoring. De problemen begonnen rond tien uur. Rond kwart voor een 's middags zijn de problemen volledig verholpen, meldt de gemeente Helmond.
06:47
Hennepkwekerij ontmanteld in Veldhoven
De politie heeft dinsdag in Veldhoven een hennepkwekerij ontdekt. Daarin stonden bijna 560 planten.
