112-nieuws: Vuurwapen en vol magazijn gevonden in auto, bestuurder opgepakt • Licht uit in Helmond: honderden adressen tijdelijk zonder stroom

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

13:11 Vuurwapen en vol magazijn gevonden in auto, bestuurder opgepakt In een auto op de Nieuwlandsedijk in Standdaarbuiten is dinsdagavond een vuurwapen en een geladen magazijn gevonden. De 36-jarige bestuurder uit Breda werd direct opgepakt. Dat gebeurde tijdens een politiecontrole. Lees verder

11:20 Licht uit in Helmond: honderden adressen tijdelijk zonder stroom In Helmond hadden 'minder dan duizend adressen' woensdagochtend last van een stroomstoring. De problemen begonnen rond tien uur. Rond kwart voor een 's middags zijn de problemen volledig verholpen, meldt de gemeente Helmond. Lees verder