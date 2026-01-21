Opnieuw een ongeluk op dodelijke oversteekplaats: gemeente doet onderzoek

De gemeente Best kijkt opnieuw naar de verkeerssituatie bij een beruchte oversteekplaats aan de Ekkersweijer, in de buurt van Aquabest. Dat meldt Studio040. Afgelopen maandag werd daar opnieuw een fietser aangereden.

Volgens de streekomroep is na het ongeval direct overleg ingepland tussen verkeersdeskundigen en de politie, later deze week. Samen met de politie bekijkt de gemeente hoe het ongeluk kon gebeuren en of er verdere aanpassingen nodig zijn.

Een fietser raakte maandagochtend zwaargewond bij een aanrijding aan de Ekkersweijer. Het ongeluk gebeurde iets voor half zeven, toen een bestelbus de man op de fiets schepte. De oversteekplaats is berucht: in de afgelopen jaren vonden er meerdere ernstige ongelukken plaats.

Vaker mis

"De fietsoversteek aan de Ekkersweijer heeft onze aandacht. Eerdere ongevallen en de aanpassing van de oversteekplaats worden meegenomen", laat de gemeente weten.

Ook in maart vorig jaar werd een fietser geschept door een bestelbus op dezelfde oversteekplaats. Toen werd een traumahelikopter opgeroepen en werd het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Dodelijke ongelukken

Op de weg die parallel loopt aan de A50 gebeurden in het verleden meerdere dodelijke ongelukken. Zo kwam in 2015 een 14-jarige jongen om het leven nadat hij werd aangereden door een auto. Ook in 2020 overleed een wielrenner nadat hij door een auto werd geraakt.

In 2021 raakten opnieuw twee mensen gewond bij een aanrijding. Voor de gemeente was toen de maat vol en werd de oversteekplaats aangepast.

Op basis van het overleg deze week bekijkt de gemeente nu of opnieuw ingrijpen nodig is bij de beruchte oversteekplaats.